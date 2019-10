Le forum de Hongqiao apporte la sagesse au développement économique mondial

SHANGHAI, 25 octobre 2019 /CNW/ - À une époque où les incertitudes commerciales sont croissantes, le Forum économique international de Hongqiao, une tribune qui rassemble les leaders de différents domaines en marge de l'Exposition internationale sur l'importation de la Chine, favorise la compréhension et propose des solutions aux défis que pose le ralentissement de l'économie mondiale.

Cette année, le forum, qui se tient le 5 novembre, cherchera à résoudre les problèmes liés au développement économique de la planète en focalisant sur l'ouverture et l'innovation.

Environ 60 experts de partout dans le monde prononceront des allocutions et échangeront leur point de vue avec les autres participants. Roberto Azevêdo, directeur général de l'OMC, Jin Liqun, président de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, et Sir Christopher Pissarides, lauréat du prix Nobel, ont confirmé leur présence à l'événement.

Le forum commencera par une cérémonie d'ouverture en matinée suivie de cinq séances parallèles. Le thème du forum se veut « L'ouverture et l'innovation pour une collaboration mutuellement profitable ». Les cinq séances parallèles, pour leur part, porteront respectivement sur « L'ouverture, la réglementation et l'environnement commercial », « L'intelligence artificielle et le développement d'innovations », « La réforme de l'OMC et les ententes de libre-échange », « Le commerce électronique à l'ère numérique », ainsi que « Le développement de la Chine depuis 70 ans, et l'établissement d'une communauté d'avenir propre à tous les êtres humains ».

L'événement est une plate-forme d'échange de haut niveau pour les collectivités politiques, économiques et universitaires du monde, et il permet de mettre de l'avant des suggestions pour améliorer et transformer le système de gouvernance économique international et de proposer la « sagesse Hongqiao » en vue d'assainir le développement économique planétaire.

Cette année, le Forum économique international de Hongqiao a mis en place un nouveau système d'adhésion, lequel comprend quatre niveaux, soit diamant, platine, or et argent.

Les sociétés membres du forum jouissent de divers droits selon les catégories distinctes. Bon nombre de sociétés nationales et mondiales se sont inscrites à différents niveaux.

On compte parmi elles des multinationales, des entreprises d'État et un grand nombre d'entreprises privées issues des domaines de l'alimentation, de la médecine et des soins de santé, du transport, des technologies de l'information, de la finance et d'autres secteurs.

