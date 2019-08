Le forum de Beijing sur la ceinture et la route vertes attire les prêteurs internationaux

BEIJING, 19 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, plus de 150 délégués de 40 banques internationales, sociétés d'investissement et organismes mondiaux se sont rassemblés à Beijing pour la première assemblée plénière des GIP (Green Investment Principles -- principes d'investissement écologique) de la ceinture et la route (Belt & Road), une offensive majeure pour promouvoir les placements soucieux de l'environnement en vertu de l'initiative « ceinture et route ».

Lancés par le Comité des finances écologiques de la Chine et par la ville de Londres en novembre 2018, les GIP se veulent un ensemble de principes définis pour promouvoir les investissements écoconscients dans la région de la ceinture et la route. Trente institutions planétaires, dont certains des plus grands prêteurs de la région, adhèrent aux GIP. L'assemblée d'aujourd'hui est la première des membres des GIP, eux qui cherchent à mettre en œuvre ces principes.

« Dans les décennies à venir, la majorité des investissements mondiaux en matière d'infrastructure auront lieu dans la région de la ceinture et la route, lesquels auront une incidence profonde sur le climat et l'environnement », déclare le Dr Ma Jun, président du Comité des finances écologiques de la Chine. « Les GIP visent à encourager les signataires et à les aider à mieux intégrer les considérations environnementales aux processus décisionnels et d'implantation qui touchent leurs investissements dans la région. »

Un secrétariat, dont les bureaux se trouvent à Beijing et à Londres, a vu le jour pour appuyer la mise en œuvre des GIP et aider à améliorer la capacité de placement écologique des signataires. Une banque de données de projets verts sera aussi compilée en tant que plate-forme d'information entre les prêteurs et les promoteurs.

« Les GIP profiteront aux pays en bordure de la ceinture et la route en facilitant les investissements écologiques, en minimisant l'incidence négative des nouveaux investissements et en créant des occasions d'affaires sensées », affirme Chen Yulu, sous-gouverneur du PBOC.

« Je suis impatiente de voir les institutions du Royaume-Uni unir leurs forces à celles des partenaires chinois et internationaux pour échanger leurs pratiques exemplaires et implanter les principes avec conviction », soutient Christina Scott, chargée d'affaires de l'ambassade britannique à Beijing.

« Avec la collaboration de nos partenaires chinois par le UK-China Green Finance Centre, nous jouons un rôle fondamental pour assurer que les plus vastes projets d'infrastructure émettent peu de gaz carbonique et favorisent le développement durable », fait valoir Sir Roger Gifford, président du Green Finance Institute du Royaume-Uni.

Pendant l'assemblée d'aujourd'hui, les participants ont convenu de mettre sur pied trois groupes de travail pour évaluer les pratiques exemplaires et élaborer des outils et des méthodes d'implantation. Coprésidés par des signataires des GIP, ces groupes de travail seront chargés de divers enjeux, dont l'évaluation des risques environnementaux, la divulgation de l'information et l'innovation environnementale des produits financiers.

SOURCE China Green Finance Committee

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Cheng Lin, +86-10-83021702, lin.cheng@greenfinance.org.cn; James Boyle, +44-020-7332-3380, james.boyle@cityoflondon.gov.uk