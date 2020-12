Qiu Shuiping, président du conseil de l'Universitaire de Pékin, a présidé la cérémonie d'ouverture. De nombreux conférenciers ont prononcé des allocutions en ligne ou en personne, dont Han Qide, vice-président des 10 e et 11 e Comités permanents du Congrès national populaire, António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Hao Ping, président de l'Université de Pékin, Chey Tae-won, président du SK Group, le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, et l'ancien premier ministre du Japon, Yasuo Fukuda. De plus, Qiu Yuanping, membre du comité permanent de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), a donné une allocution spéciale.

António Guterres a adressé ses meilleurs vœux au forum et a reconnu les progrès de la Chine par rapport à l'atteinte des Objectifs de développement durable. M. Guterres a également invité la communauté internationale à tirer des leçons de la crise de santé publique et a souligné l'importance de la coopération internationale.

Hao Ping a partagé ses réflexions sur les missions clés que les établissements d'enseignement supérieur devraient viser afin de stimuler le progrès social face à la pandémie. Plus précisément, M. Hao a noté que les universités doivent favoriser le développement pour se préparer à l'avenir et réformer le modèle éducatif.

Klaus Schwab croit que la « vérité » et la « confiance » sont les pierres d'assise les plus importantes dans le processus de recherche de l'harmonie.

En outre, cinq figures importantes ont partagé leurs points de vue sur les perspectives mondiales dans le cadre d'une session en ligne, présidée par Park In-Kook, président du Chey Institute for Advanced Studies. Parmi celles-ci figuraient Joseph Stiglitz, professeur à l'Université de Columbia, Stephen Toope, vice-chancelier de l'Université de Cambridge, Wu Zunyou, épidémiologiste en chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Chine, Jerome H. Kim, directeur général de l'Institut international des vaccins, et Huang Ru, vice-président de l'Université de Pékin.

Joseph Stiglitz a encouragé la coopération mondiale en cette période de crises multiples. « Nous avons besoin d'une coopération mondiale pour résoudre les crises et les multiples autres défis qui nous font face. Pourtant, au cours des dernières années, nous avons également vécu une crise de coopération mondiale… Nous devons reconstruire l'économie post-pandémique d'une manière plus écologique, plus égalitaire, plus résiliente et qui se fonde davantage sur le savoir », a déclaré M. Stiglitz.

Citant l'œuvre « Aucun homme n'est une île », Stephen Toope a affirmé que ce qui est vrai au sujet des gens l'est également au sujet des universités sur le plan international. Il a ajouté que les établissements universitaires devraient trouver des moyens de continuer à travailler conjointement. En effet, de nos jours, les avancements des connaissances sont le produit de la diversité des expériences individuelles, des points de vue et des expertises provenant de partenariats ouverts et équitables.

Wu Zunyou a passé en revue la chronologie de l'épidémie de coronavirus en Chine et a décrit en détail ce que la Chine a fait pour lutter contre la pandémie. Il a déclaré que les « quatre premières étapes », à savoir le dépistage précoce, le signalement précoce, l'isolement précoce et le traitement précoce, sont des stratégies importantes pour lutter contre les maladies infectieuses aiguës. Il a ajouté : « Bien que la Chine a réussi à contenir le virus, pour être honnête, nous ne pouvons pas avoir de revirement tant que la pandémie mondiale ne sera pas maîtrisée. »

Le discours de Jerome H. Kim a mis l'accent sur la production mondiale de vaccins contre la COVID-19, soulignant que la recherche, le développement et la fabrication de vaccins seront une affaire mondiale. Il a exhorté tout le monde à faire confiance aux efforts internationaux et a souligné que l'accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 au niveau mondial pour le futur proche sera bénéfique pour la santé publique mondiale.

Outre le forum principal, le Forum est composé de huit sous-forums connus sous le nom de Série de webinaires du Forum de Beijing. Les sous-forums abordent un large éventail de sujets, y compris les études de l'histoire chinoise dans un contexte numérique, la santé de la Chine et la communication en matière de santé, les politiques publiques internationales dans un monde turbulent et plus encore.

Organisé annuellement depuis 2004, le Forum de Beijing, dont le thème principal est « L'harmonie des civilisations et la prospérité pour tous », a recueilli une foule de suggestions et de points de vue de valeur inestimable qui ont contribué à générer des progrès académiques exceptionnels dans le monde. L'événement a impliqué jusqu'à présent la participation de plus de 6 500 dignitaires de renom et d'universitaires provenant de plus de 80 pays et régions.

