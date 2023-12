DUBAI, UAE, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil d'affaires Canada-Émirats arabes unis a tenu son premier Forum sur les énergies du futur, qui a réuni des chefs de file du gouvernement et de l'industrie, des innovateurs et des agents du changement pour faire progresser les solutions climatiques pendant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) qui se tient à l'Expo City de Dubaï.

Le forum comprenait trois panels de discussion interactifs avec modérateur, axés sur le financement du climat par les secteurs public et privé, les technologies durables de pointe et les politiques de décarbonisation tournées vers l'avenir. Parmi les intervenants figuraient Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'innovation et de l'énergie du Québec, Meera Al Suwaidi, responsable de la création de valeur chez Mubadala Investment Company, Stéphane Germain, président de GHGSat, Jody Becker, directrice de la stratégie et vice-présidente exécutive d'EllisDon, et Alec Clark, responsable de l'énergie mondiale chez TD Securities.

L'honorable Jean Charest, coprésident du Conseil d'affaires Canada-Émirats arabes unis et associé chez McCarthy Tétrault, a donné le coup d'envoi du forum en déclarant que le Canada et les Émirats arabes unis sont « particulièrement bien placés, en tant que pays fondés sur les ressources naturelles, pour défendre et faire progresser les énergies propres de demain grâce à leurs relations bilatérales étroites. » Il a ajouté : « De la surveillance des gaz à effet de serre aux nouvelles technologies innovantes pour réduire les émissions, en passant par l'investissement dans les infrastructures essentielles et la construction de corridors d'énergie verte, nos membres sont à l'avant-garde de l'économie future. »

Le discours d'ouverture a été prononcé par S.E. Sultan Al Mansoori, envoyé spécial pour le Canada du gouvernement des Émirats arabes unis, qui a réaffirmé l'engagement de son pays à approfondir sa collaboration avec le Canada et à développer les relations bilatérales dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment la décarbonisation, la durabilité et la diversification des économies des deux pays, riches en ressources.

L'honorable Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan, et Mark Carney, coprésident de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, envoyé spécial des Nations unies pour l'action climatique et président de Brookfield Asset Management, ont également prononcé des allocutions d'ouverture soulignant respectivement le rôle de la Saskatchewan en tant que chef de file mondial en matière de développement économique durable et de gérance environnementale, ainsi que le partenariat historique de Brookfield Asset Management avec le nouveau fonds Altérra visant à déployer plus de 20 milliards de dollars américains dans des initiatives liées au climat.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, a participé au forum et a réitéré, lors d'une discussion au coin du feu avec Musabbeh Al Kaabi, coprésident du Conseil d'affaires Canada-Émirats arabes unis et directeur exécutif des solutions à faible teneur en carbone et de la croissance internationale chez ADNOC, l'engagement du Canada à l'égard d'une économie à faible teneur en carbone par l'entremise de politiques novatrices, d'investissements majeurs et de partenariats.

« Les relations bilatérales entre le Canada et les Émirats arabes unis ont pris un élan considérable au cours de l'année écoulée, renforcées par de nouvelles occasions d'explorer et de faire progresser les partenariats commerciaux dans les domaines de la durabilité, de la décarbonisation et de la transition énergétique », a déclaré le ministre Champagne. « Les partenariats annoncés à la COP28 témoignent de l'innovation et de l'entrepreneuriat canadiens et du potentiel qui existe alors que nous continuons à approfondir nos relations tout en cherchant des solutions à la crise climatique. »

Le forum s'est conclu par la signature d'un nouvel accord de collaboration stratégique entre GHGSat, le leader mondial de la télédétection spatiale à haute résolution des gaz à effet de serre, basé à Montréal, et ADNOC et YahSat, des Émirats arabes unis. Cet accord permettra à GHGSat de surveiller par satellite les émissions des installations pétrolières et gazières et conduira à la création d'un centre d'excellence sur les émissions de méthane à l'issue de la COP28. Choisi comme projet phare par l'équipe de transition énergétique de la COP28, en reconnaissance du potentiel du projet, il combinera une expertise et un leadership de classe mondiale pour accélérer les réductions de méthane dans le secteur de l'énergie dans la région MENA et au-delà.

D'autres annonces engageant un large éventail de membres et de partenaires du Conseil d'affaires Canada-Émirats arabes unis sont attendues tout au long de la COP28, qui se déroule du 30 novembre au 12 décembre.

Faits en bref

Selon le ministère de l'Économie des Émirats arabes unis, la valeur globale des investissements des Émirats arabes unis au Canada a atteint 30 milliards de dollars.

a atteint 30 milliards de dollars. En 2022, les Émirats arabes unis étaient le plus grand marché d'exportation de marchandises du Canada dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). En 2022, le Canada était le premier pays source de capitaux d'IDE à Dubaï. Le pays représentait 41 % de la valeur totale des flux d'investissement.

était le premier pays source de capitaux d'IDE à Dubaï. Le pays représentait 41 % de la valeur totale des flux d'investissement. Plus de 200 entreprises canadiennes ont une présence opérationnelle aux Émirats arabes unis. On estime que plus de 40 000 Canadiens vivent et travaillent aux Émirats arabes unis.

À propos du Conseil d'affaires Canada -Émirats arabes unis

Le Conseil d'affaires Canada-Émirats arabes unis est une initiative lancée par les gouvernements fédéraux des Émirats arabes unis (EAU) et du Canada pour faciliter le commerce et l'investissement entre les deux pays. Cette organisation commerciale de haut niveau soutient le développement de partenariats à long terme et entreprend des initiatives stratégiques et ciblées pour améliorer les relations commerciales bilatérales. Pour plus d'information : http://canadauaebusinesscouncil.org

