La zone pilote de tourisme médical international Boao Lecheng dans le port de libre-échange de Hainan contribue à l'expansion du secteur médical chinois sur le marché mondial

QIONGHAI, Chine, 31 mars 2023 /CNW/ - Boao, la station balnéaire et la destination d'affaires située sur la côte sud de la mer de Chine, a de nouveau attiré l'attention du monde entier. La zone pilote de tourisme médical international Boao Lecheng dans le port de libre-échange de Hainan, plus connue sous le nom de Boao Hope City, s'est révélée être une porte d'entrée importante pour l'introduction de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux novateurs en Chine. Première et unique zone médicale spéciale du pays et parc médical international en plein essor, Boao Hope City est située sur les deux rives de la rivière Wanquan, entre le centre-ville de Jiaji et le bâtiment principal du Forum de Boao pour l'Asie (BFA) à Qionghai, dans la province de Hainan.

Un éventail de 25 établissements médicaux publics et privés internationaux se sont déjà établis dans la zone. Vingt autres installations sont en construction ou en cours de planification. La zone a établi des partenariats avec près de 80 fabricants multinationaux de produits pharmaceutiques et d'instruments médicaux dans 16 pays et régions du monde, et a approuvé plus de 300 médicaments et appareils homologués pour des besoins cliniques critiques. Grâce à des politiques préférentielles et à un processus simplifié d'approbation de technologies médicales de pointe, de nouveaux produits pharmaceutiques et d'équipement médical du monde entier, la zone pilote a attiré un nombre croissant d'installations médicales de premier ordre. Les régimes d'assurance-maladie de la zone ont bénéficié à plus de 31 millions de personnes dans 21 provinces et municipalités en Chine. La recherche appliquée au monde réel a accéléré l'homologation et l'inscription de médicaments et d'appareils médicaux homologués en Chine. La zone pilote ouvre la voie de manière inédite à une bonne santé pour tous.

Depuis sa création, Boao Hope City a lancé plusieurs initiatives novatrices. La zone collabore avec des sociétés et associations pharmaceutiques internationales pour organiser chaque année au BFA une série de conférences et de forums universitaires en médecine, et sert également de plateforme pour les échanges universitaires internationaux dans les domaines de la médecine et des soins de santé. La zone s'est érigée en portail clé pour l'ouverture du secteur médical chinois au reste du monde.

