OTTAWA, ON, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé le lancement officiel du portail de demande du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Les municipalités sont fortement encouragées à soumettre leurs plans d'action concernant le financement pouvant aider à construire plus de logements, plus rapidement.

À l'heure actuelle, il est tout simplement trop difficile de construire les logements dont nous avons besoin partout au pays. Le système ne fonctionne pas et nous devons accélérer le changement au niveau local. C'est pourquoi en mai 2023, le premier ministre Justin Trudeau et le ministre Hussen ont lancé le FACL, une initiative de 4 milliards de dollars qui fournira du financement aux villes, aux municipalités et aux gouvernements autochtones afin d'élaborer des mesures novatrices pour débloquer de nouveaux logements et accélérer la création de 100,000 nouvelles maisons au Canada.

Les administrations locales sont encouragées à voir grand et à faire preuve d'innovation dans leur plan d'action. Une telle innovation pourrait comprendre la réduction des formalités administratives, l'accélération des approbations des projets, l'encouragement à la création de logements abordables, ou la réforme du zonage pour accroître la densité. Le Fonds fournira du financement initial pour soutenir la mise en œuvre et des fonds supplémentaires liés à l'obtention des résultats. Le FACL est un pas significatif envers le plan du gouvernement du Canada qui vise à doubler le taux de construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin de rendre le logement plus abordable pour les gens vivant au Canada.

La construction d'un plus grand nombre de logements, y compris des logements abordables, est essentielle pour rendre la vie plus abordable et bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde au Canada. Nous devons adopter une approche collaborative pour accroître l'offre de logements. Les administrations municipales ainsi que les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones ont tous un rôle important à jouer. La collaboration de tous les ordres de gouvernement permet de bâtir un avenir meilleur pour la classe moyenne et pour les personnes qui travaillent fort pour y accéder.

Citation :

« Tous les ordres de gouvernement ont un rôle à jouer dans la construction des logements dont les Canadiens ont besoin. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les municipalités pour réduire les formalités administratives et accélérer le processus d'approbation des logements à l'échelle locale afin d'accélérer la création de 100 000 logements supplémentaires partout au pays. Le Fonds d'accélération pour le logement aidera les administrations locales à apporter des changements durables à notre système de logement afin que nous puissions améliorer et accroître l'offre de logements pour les années à venir. Grâce à l'innovation et aux partenariats avec les gouvernements locaux, nous pouvons construire les logements dont nous avons besoin dans nos villes et villages, créant ainsi des collectivités abordables, inclusives et diversifiées. Nous continuerons de travailler pour rendre la vie plus abordable et pour créer des collectivités plus fortes et plus prospères d'un océan à l'autre. » ‒ L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Faits en bref :

Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) fait partie d'un large éventail de mesures fédérales visant à soutenir la création de logements dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . La SNL est un plan ambitieux sur 10 ans qui investira plus de 82 milliards de dollars pour permettre à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca.





du . La SNL est un plan ambitieux sur 10 ans qui investira plus de 82 milliards de dollars pour permettre à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La période de présentation des demandes sera de 45 jours. Elle prendra fin le vendredi 18 août 2023. Les administrations locales sont invitées à visiter la page Web du FACL pour obtenir des ressources qui les aideront à préparer une demande, notamment un guide étape par étape pour la préparation d'une demande. Un représentant de la SCHL sera également disponible pour les aider dans le processus de demande, au besoin.





Le gouvernement du Canada continuera de négocier une entente avec le Québec pour s'assurer que les municipalités québécoises pourront accéder au programme dans le respect des lois provinciales.

