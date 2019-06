Le Fonds humanitaire des Métallos verse un don de 58 950 $ pour appuyer la reprise après les catastrophes

TORONTO, le 6 juin 2019 /CNW/ - Le Fonds humanitaire des Métallos a versé 58 950 $ afin de soutenir les victimes des catastrophes naturelles ou causées par l'homme qui ont eu de profondes répercussions sur des collectivités partout dans le monde en 2019.

Au Canada, une somme de 10 000 $ a été remise à Team Rubicon pour soutenir les victimes des inondations printanières qui ont touché des centaines de résidents de la vallée de la rivière des Outaouais dans l'est de l'Ontario, à peine deux ans après les inondations historiques de 2017.

Dans le nord de l'Alberta, où des feux de forêt ont entraîné l'évacuation de la ville de High Level et de ses environs, le Fonds humanitaire des Métallos a remis 10 000 $ à la banque alimentaire du centre d'amitié autochtone de High Level pour soutenir les collectivités touchées de la région.

À l'échelle internationale, le Mozambique a été durement frappé par une catastrophe en mars dernier, alors que le cyclone Idai a balayé le pays, laissant derrière lui 750 victimes, 146 000 personnes déplacées et une traînée de destruction. L'ampleur des dommages a incité le Fonds humanitaire des Métallos à soutenir les efforts de reconstruction grâce à une contribution de 20 450 $ qui sera acheminée par des organismes partenaires sur le terrain : l'AAJC (un organisme local de défense des droits de la personne), le Mozambique-Canada Maternal Health Project (un projet en santé maternelle) et OXFAM Québec.

Au Brésil, la négligence humaine a mené à la rupture des digues d'un bassin de rétention exploité par le géant minier Vale, dans l'État du Minas Gerais. Des centaines de personnes ont perdu la vie et la collectivité de Brumadinho a été presque complètement détruite. Le Fonds humanitaire des Métallos s'est engagé à verser 18 500 $ à l'Associação Comunitaria da Jangada, une association communautaire locale, pour aider à répondre aux besoins fondamentaux des survivants.

« Que ce soit ici, au Canada, ou ailleurs dans le monde, la solidarité n'a pas de frontières. C'est la raison pour laquelle, en tant que membres du Syndicat des Métallos, nous avons tous un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de donner un coup de main lors de catastrophes et d'appuyer l'édification d'une société plus juste. Je suis fier de voir que des milliers de membres du Syndicat des Métallos ont compris ces enjeux et je les remercie encore de leurs contributions », a déclaré Ken Neumann, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre principalement à des projets de développement et à des opérations de secours d'urgence dans des pays en voie de développement. Il vient aussi en aide aux collectivités canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds en vertu de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, des employeurs versent des contributions correspondantes.

