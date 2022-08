Financement agricole Canada (FAC) devient ainsi l'investisseur principal du Fonds Food and AgTech de The51, axé sur l'investissement dans le travail de fondateurs d'entreprises peu représentés dans la société et qui contribuent à transformer le secteur de l'alimentation et de l'agriculture.

CALGARY, AB, le 9 août 2022 /CNW/ - The51 est fière d'annoncer que FAC est l'investisseur principal du Fonds Food and AgTech de The51 (le Fonds), un fonds dirigé par des femmes et qui s'intéresse aux entrepreneurs innovants du secteur des technologies agricoles, depuis le laboratoire jusqu'à l'assiette. Le Fonds de 50 millions de dollars est dirigé par une société en nom collectif composé des cofondatrices de The51, Judy Fairburn et Shelley Kuipers, d'une pionnière de l'agriculture technologique, Alison Sunstrum ainsi que de la directrice du Fonds, Yuan Shi.

La clôture initiale du Fonds est un exemple unique de l'union du capital communautaire de The51 (investisseurs particuliers) et de celui d'investisseurs institutionnels pour appuyer les entrepreneurs dans leur travail visant à trouver des solutions à des défis qui se posent à l'échelle mondiale. La société en nom collectif a placé la barre très haut dans sa stratégie d'investissement et ses processus de présentation des résultats, convaincue que le Fonds générera des rendements concurrentiels sur le marché tout en provoquant des changements favorables pour les fondateurs d'entreprises mal desservies et pour la planète.

« Il n'y a pas de meilleur moment pour investir dans l'agriculture », a déclaré Alison Sunstrum. Le financement de l'agriculture de pointe n'a cessé de croître au cours des 15 dernières années et, en dépit du ralentissement du financement observé récemment dans d'autres marchés, l'investissement dans ce secteur continue d'obtenir des rendements supérieurs. »

Au moment où la sécurité alimentaire mondiale est fragilisée par les récents événements géopolitiques, l'on constate une croissance de l'investissement dans le secteur de l'agriculture de pointe, croissance motivée par les perspectives de gains de productivité à long terme, de réduction de l'impact environnemental et d'amélioration du bien-être des exploitants agricoles et des animaux.

« La participation de Financement agricole Canada dans notre projet constitue pour nous une étape importante, a ajouté Mme Sunstrum. FAC soutient de manière indéfectible l'agriculture canadienne depuis plus de 50 ans, et au Canada, on sait à quel point l'agriculture est importante. »

« Le succès à long terme de l'industrie agricole et alimentaire canadienne repose sur sa capacité à intégrer la technologie, à attirer une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée et à adopter une approche de développement durable, autant de facteurs de rentabilité et de productivité dans ce secteur vital de notre économie, a souligné Rebbecca Clarke, vice-présidente et trésorière, FAC. FAC est heureuse de contribuer au Fonds Food and AgTech de The51 et d'apporter une nouvelle vision des choses. Nos investissements dans les nouvelles technologies aideront une diversité d'entrepreneurs afin d'assurer la croissance et la prospérité de ce secteur. »

Alors que The51 s'approche de la prochaine clôture du Fonds, prévue pour l'automne 2022, FAC a pris l'engagement de faire un investissement de contrepartie égal à celui des investisseurs institutionnels et des particuliers. En s'intéressant aux entrepreneurs de tous les genres sous-représentés, qui sont les premiers acteurs de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, le Fonds a réussi à constituer une liste de centaines d'entreprises potentielles. Dès septembre, il commencera à investir dans des jeunes pousses en vue de leur faciliter éventuellement l'accès à des placements de série A et plus.

À propos de The51

The51 est une plateforme financière féministe (Financial Feminist™) regroupant des investisseurs actuels et potentiels (en particulier les femmes et les personnes de genre diversifié) dans le but de démocratiser l'accès au capital pour les femmes et les fondateurs d'entreprises sous-représentés dans l'industrie. En stimulant les investissements et la commercialisation, The51 accroît la richesse collective, atténue les impacts sociaux et environnementaux, favorise le partage des connaissances et des expériences tout en pratiquant le féminisme intersectionnel par le biais de l'action financière. Notre communauté d'investisseurs, d'innovateurs et de consommateurs féministes influents bâtit une nouvelle économie Financial Feminist™.

À propos de FAC

FAC est le plus important prêteur à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne et possède un portefeuille de prêts de première qualité de plus de 44 milliards de dollars. Nos employés ont à cœur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Canada. Nous offrons des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi que les logiciels de gestion AgExpert, de l'information et des connaissances spécialement conçus pour l'industrie agricole et agroalimentaire. À titre de société d'État financièrement autonome, nous versons des dividendes à notre actionnaire, et nous réinvestissons nos profits dans les secteurs et les collectivités que nous servons. Pour en savoir plus, visitez fcc.ca .

