Le Fonds Fair indemnisera certains investisseurs dans les actions ordinaires de Mylan N.V.

Titre admissible

Actions ordinaires de Mylan - (MYL) CUSIP : N59465109

Détermination des pertes admissibles

Le montant de l'indemnisation sera déterminé conformément au plan et variera en fonction des dates des transactions relatives aux actions ordinaires de Mylan, du nombre d'actions achetées ou vendues, et de la valeur totale en dollars des demandes de règlement admissibles soumises au Fonds Fair Mylan.

Comment soumettre une demande?

Vous devez présenter un formulaire de demande de règlement dûment rempli et les documents justificatifs au plus tard à la date limite pour le dépôt des demandes. La façon la plus facile de participer est de présenter une demande de règlement en ligne sur le site Web du Fonds Fair Mylan : mylanfairfund.com . Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser le dépôt en ligne, vous pouvez télécharger une copie du formulaire de demande de règlement à partir du site Web et l'envoyer par la poste au Fonds Fair Mylan à l'adresse indiquée ci-dessous. Vous pouvez également demander à l'agent de distribution de vous envoyer un formulaire de demande de règlement par la poste en composant sans frais le 800 678-0888 ou en envoyant une demande par courriel à [email protected] .

Date limite pour le dépôt d'une demande

Les formulaires de demande de règlement doivent être postés au plus tard à minuit le 9 mars 2022.

ENVOYEZ VOTRE DEMANDE MAINTENANT!

Fonds Fair Mylan, C.P. 6709, Syracuse, NY 13217-6709.

Numéro sans frais : 800 678-0888.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Brendan Manfreda, Richard C. Breeden & Company LLC, 240 430-2630, [email protected], https://www.breedenco.com

