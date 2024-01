WASHINGTON, le 23 janv. 2024 /CNW/ - RCB Fund Services LLC, l'agent de distribution du Fonds Fair de BP Asset Management Inc. (le « Fonds Fair de BP »), annonce l'ouverture du processus de réclamation associé au Fonds Fair de BP à l'intention des détenteurs d'actions ordinaires. La Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis a créé le Fonds Fair de BP pour distribuer des fonds aux investisseurs lésés par les fausses déclarations et les omissions importantes de BP concernant le rythme de l'écoulement du pétrole dans le golfe du Mexique à la suite de l'explosion de la plateforme de forage pétrolier Deepwater Horizon. Conformément au plan de distribution (« le plan ») approuvé par la Cour le 25 juillet 2023, ce volet du Fonds Fair de BP indemnisera les investisseurs qui ont subi un préjudice à la suite de l'achat d'actions ordinaires de BP entre le 26 avril 2010 et le 26 mai 2010, à la Bourse de Londres, à la Francfort Börse, ou auprès de toute autre bourse en dehors des États-Unis et qui répondent aux conditions du plan. Une copie du plan, qui contient une description des critères d'admissibilité, se trouve aux adresses suivantes : bpfairfund.com ou sec.gov .

Qui est admissible?

Toute personne ou entité qui a acheté des actions ordinaires de BP à la Bourse de Londres, à la Francfort Börse, ou auprès de toute autre bourse à l'extérieur des États-Unis entre le 26 avril 2010 et le 26 mai 2010 peut être admissible à recevoir une indemnisation du Fonds Fair de BP, sous réserve de certains autres critères d'admissibilité décrits dans le plan.

Titre admissible

Actions ordinaires de BP - ISIN : GB0007980591

Détermination du montant de l'indemnisation

Le montant de l'indemnisation sera déterminé conformément au plan et variera en fonction des dates de transaction des actions ordinaires de BP, du nombre d'actions ordinaires de BP achetées ou vendues, et de la valeur totale en dollars des réclamations admissibles soumises au Fonds Fair de BP.

Comment présenter une demande?

Vous devez présenter un formulaire de demande de règlement dûment rempli et les documents à l'appui au plus tard à la date limite pour les demandes de règlement. La façon la plus simple de participer est de présenter une demande de règlement en ligne sur le site Web du Fonds Fair de BP : bpfairfund.com . Si vous n'êtes pas en mesure de produire votre demande en ligne, vous pouvez télécharger une copie du formulaire de demande de règlement à partir du site Web et l'envoyer par la poste au Fonds Fair de BP à l'adresse indiquée ci-dessous. Vous pouvez également demander un formulaire de demande de règlement en téléphonant sans frais au (866) 344-7868 ou en envoyant une demande par courriel à [email protected] .

Date limite pour présenter une demande

Les formulaires de demande de règlement doivent être envoyés, le cachet de la poste en faisant foi, ou soumis en ligne au plus tard le 20 février 2024, à minuit.

ENVOYEZ VOTRE DEMANDE MAINTENANT!

Fonds Fair de BP, C. P. 6980, Syracuse, NY 13217-6980.

Numéro sans frais : (866) 344-7868

Numéro international : (315) 671-5770

