Le Fonds du Souvenir lance une nouvelle initiative pour honorer les Vétérans autochtones

MONTRÉAL, le 19 juin, 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des célébrations du 21 juin en lien avec la Journée nationale des peuples autochtones, et en concordance avec les objectifs de La Commission de vérité et réconciliation du Canada, le Fonds du Souvenir est heureux d'annoncer le lancement d'une nouvelle initiative qui vise à honorer la mémoire des Vétérans autochtones.

Sous l'égide du Programme de funérailles et d'inhumation, cette nouvelle initiative mettra l'emphase sur les efforts spécifiques à la communauté autochtone de Vétérans.

En août 2018 Édouard Pahud, Directeur exécutif du Fonds du Souvenir, a pris connaissance d'une liste de Vétérans autochtones présents et passés des Forces armées canadiennes, préparée par l'amateur-historien Yann Castelnot.

« La liste exhaustive de Vétérans autochtones préparée par Castelnot a mis la lumière sur le fait que le service de certains Vétérans autochtones aurait pu ne pas avoir été reconnu, faisant en sorte que ces Vétérans autochtones n'étaient peut-être pas au courant de leur admissibilité aux indemnités de funérailles, d'inhumation et de sépulture. Cette nouvelle initiative vise à adresser cette situation, dans l'esprit des efforts de réconciliation en cours partout au Canada », a commenté Édouard Pahud, Directeur exécutif du Fonds du Souvenir.

En plus de promouvoir le Programme de funérailles et d'inhumation, l'initiative offre aux familles de Vétérans autochtones la possibilité d'ajouter le nom traditionnel du Vétéran à un marqueur militaire déjà en place, et de fournir un marqueur militaire dans le cas où il n'y en a pas.

Édouard Pahud, Directeur exécutif du Fonds du Souvenir note que, « Précédemment, les noms traditionnels des soldats étaient potentiellement non enregistrés ou furent modifiés lorsque les membres des communautés autochtones se sont inscrits au service militaire. L'ajout du nom traditionnel d'un Vétéran autochtone à sa pierre tombale militaire est une façon de plus pour le Fonds du Souvenir d'honorer à la fois son service militaire et son patrimoine autochtone ».

La coordonnatrice du programme autochtone au Fonds du Souvenir travaillera avec les communautés autochtones à travers le Canada afin de communiquer les bénéfices disponibles aux Vétérans via le Programme de funérailles et d'inhumation ainsi que de coordonner avec les chercheurs dans les différentes communautés.

Le Fonds du Souvenir sollicite des chercheurs issus des communautés autochtones à travers le Canada pour assister dans l'identification des sépultures de Vétérans. Le Fonds du Souvenir invite les chercheurs intéressés ainsi que les familles de Vétérans à contacter l'organisation pour toute requête au : info@lastpost.ca ou encore à contacter la coordonnatrice du programme autochtone Mme. Maria Trujillo, au 1-800-465-7113, poste 222.

À propos du Fonds du Souvenir

La Mission du Fonds du Souvenir est de veiller à ce qu'aucun Vétéran ne soit privé de funérailles et d'une inhumation dans la dignité, ainsi que d'une pierre tombale militaire, dû à un manque de ressources financières au moment du décès. Son mandat principal est d'administrer le Programme de funérailles et d'inhumation d'Anciens Combattants Canada, lequel fournit une aide financière pour les funérailles, l'inhumation et pour l'installation d'une pierre tombale sur les sépultures de Vétérans canadiens et alliés admissibles. Fondé en 1909, le Fonds du Souvenir est parmi les plus anciennes organisations charitables au Canada.

