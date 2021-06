Romspen affiche un solide rendement en 2020, malgré la pandémie

TORONTO, le 11 juin 2021 /CNW/ - Le Fonds de placement hypothécaire Romspen, un important prêteur hypothécaire non bancaire se spécialisant dans les biens immobiliers commerciaux et industriels, a annoncé aujourd'hui ses états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Pour 2020, le Fonds a atteint un rendement net de 5,8 %, reflétant à la fois un solide rendement absolu et un rendement supérieur par rapport aux rendements des principaux indices de référence de titres à revenu fixe et des principaux indices d'actions canadiennes, malgré les perturbations importantes de l'économie causées par la pandémie mondiale de COVID-19.

Faits saillants de 2020

La valeur nette du portefeuille de placements a légèrement diminué de 2 % en 2020 pour s'établir à 2,9 milliards de dollars.

Le bénéfice net pour 2020 a diminué de 29 % en raison des répercussions négatives de la COVID-19 sur le recouvrement des intérêts et d'une augmentation importante de la provision pour pertes.

Les distributions aux investisseurs ont totalisé 0,56 $ par part pour offrir un rendement composé net de 5,8 %.

Le rendement net de 5,8 % du Fonds a surpassé les rendements sur les bons du Trésor (0,5 %), l'indice des obligations à court terme FTSE-Canada (« FTSE Canada-STBI ») (5,3 %) et l'indice composé de rendement total S&P/TSX (« S&P/TSX ») (5,6 %).

Le rendement sur 3, 10 et 25 ans de Romspen a surpassé celui des bons du Trésor, du FTSE Canada-STBI et du S&P/TSX.

Les prêts hypothécaires américains dans le portefeuille ont augmenté, passant de 45 %, en 2019, à 47 %.

L'avoir des porteurs de parts du Fonds pour toutes les parts en circulation a augmenté pour atteindre 3,1 milliards de dollars à la fin de 2020, comparativement à 3,0 milliards de dollars en 2019.

Romspen a produit des rendements nets positifs pour les investisseurs chaque mois au cours des 25 dernières années.

« Ayant terminé sa 54e année en 2020, Romspen Investment Corporation, le gestionnaire d'hypothèques du Fonds, affiche un excellent dossier en matière de croissance, en plus de posséder un portefeuille hautement diversifié en Amérique du Nord et des antécédents solides et stables dans le domaine des placements, a affirmé Mark Hilson, associé directeur de Romspen. Nous possédons une longue feuille de route lorsqu'il s'agit d'offrir des rendements stables et prévisibles, même en période économique difficile. Romspen a généré un rendement positif mensuellement au cours des 25 dernières années et a généralement surpassé les grands indices de titres à revenu fixe et d'actions dans un large éventail de conditions et de cycles économiques, y compris pendant la CFM en 2008-2010, ainsi que pendant la pandémie de COVID-19 en 2020. »

Résultats d'exploitation de 2020

Les revenus pour l'exercice se sont élevés à 240 millions de dollars, comparativement à 232 millions de dollars en 2019. En 2020, le Fonds a enregistré un bénéfice net de 133 millions de dollars, ou 0,42 $ par part, comparativement à 187 millions de dollars, ou 0,68 $ par part, en 2019. Ces gains nets reflètent l'approche prudente de Romspen face à la pandémie de COVID-19 en augmentant de 62 millions de dollars les réserves pour pertes. Le montant des parts détenues par les investisseurs a totalisé 3,1 milliards de dollars, comparativement à 3,0 milliards de dollars l'an dernier. La dette nette (la dette moins les flux de trésorerie) s'est établie à 43 millions de dollars, comparativement au niveau d'endettement de 106 millions de dollars l'an dernier.

Rendement relatif

En 2020, le rendement composé net du Fonds, qui était de 5,8 %, a surpassé le rendement total des bons du Trésor (0,5 %), du FTSE Canada-STBI (5,3 %) et du S&P/TSX (5,6 %). Le tableau qui suit présente un historique du rendement relatif qui reflète le rendement de Romspen par rapport au rendement total des indices de référence.

Rendements relatifs composés cumulatifs

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 25 ans











Romspen 5,8 % 23 % 43 % 108 % 766 % Bons du Trésor 0,5 % 4 % 5 % 9 % 78 % FTSE Canada-STBI 5,3 % 11 % 12 % 28 % 138 %* S&P/TSX 5,6 % 18 % 56 % 75 % 580 %























Le rendement de Romspen est calculé selon le taux en termes d'encaisse, avec déduction faite des frais, et suppose un réinvestissement mensuel des distributions. Il ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu, des variations de valeur des parts, des dépenses de tiers ou des frais de rachat.

Les rendements comparatifs sont bruts.

* Les rendements de FTSE Canada-STBI sont basés sur 22 ans de données en raison des restrictions relatives aux données.

Portefeuille de placements

Au 31 décembre 2020, le portefeuille de placements nets a légèrement diminué de 2 % par rapport à 2019, pour s'établir à 2,9 milliards de dollars. Le Fonds a réalisé des pertes de 4,3 millions de dollars relativement à des prêts hypothécaires qui étaient déjà réservés, veillant à ce qu'il n'y ait pas d'incidence négative sur le bénéfice net en lien avec ces pertes. Le total des provisions pour pertes sur créances a augmenté de 83 % pour atteindre 136,6 millions de dollars afin de maintenir une solide marge de sécurité, compte tenu des incertitudes économiques liées à la pandémie de COVID-19.

Le Fonds continue de mettre l'accent sur les prêts hypothécaires à court terme, alors que 91 % des prêts arrivent à échéance d'ici un an et le reste arrive à échéance dans moins de deux ans. Le portefeuille demeure bien diversifié, alors que 21 % des prêts hypothécaires sont détenus en Ontario, 26 % dans l'Ouest canadien, 6 % dans d'autres provinces et 47 % dans 18 États des États-Unis. Le taux d'intérêt moyen pondéré pour le portefeuille de placements était de 10,2 %, comparativement à 10,4 % en 2019.

Distributions en 2020

Les distributions aux porteurs de parts en 2020 ont été de 0,56 $ par part, comparativement à 0,73 $ par part en 2019. Cela équivaut à un rendement composé net pour les investisseurs de 5,8 %, comparativement à 7,6 % en 2019. Bien que le rendement du Fonds soit inférieur au rendement historique, il est conforme aux attentes, compte tenu de l'impact continu des perturbations causées par la COVID-19.

À propos du Fonds

Le Fonds affiche de solides antécédents en ce qui a trait aux placements hypothécaires. Fondé au milieu des années 1960 et possédant un portefeuille de 3 milliards de dollars, Romspen gère l'un des plus importants prêteurs hypothécaires commerciaux et industriels non bancaires au Canada. Nos principaux investisseurs sont des particuliers à valeur nette élevée, des , des fondations, des fonds de dotation et des régimes de retraite.

Le mandat de placement du Fonds est axé sur la préservation du capital, la solidité des rendements absolus et la constance du rendement. Romspen a affiché des rendements nets positifs pour les investisseurs (s'échelonnant entre 5,8 % et 10,8 %) pendant 25 années consécutives, en plus d'enregistrer chaque mois des rendements positifs.

Le rapport annuel 2020 du Fonds, y compris le rapport des fiduciaires, le rapport de gestion et les états financiers vérifiés, est disponible à l'adresse www.romspen.com.

Le présent communiqué est fourni à titre d'information uniquement. Il ne constitue pas un conseil en placement ou relatif à un produit financier, et ne doit pas servir de fondement à la prise d'une décision de placement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres dans quelque territoire que ce soit. Une notice d'offre comprenant des renseignements importants relatifs au Fonds a été préparée, et le Fonds n'est offert qu'aux investisseurs qui sont des « investisseurs qualifiés » ou autrement admissibles en vertu d'une dispense de prospectus prévue dans les lois applicables sur les valeurs mobilières. Des exemplaires de la notice d'offre peuvent être obtenus auprès de Romspen. Le rendement passé n'est pas une garantie de rendement futur.

Le FTSE Canada-STBI vise à représenter le marché canadien des obligations à court terme. Il contient à la fois des obligations d'État et de sociétés dont la durée effective restante est supérieure ou égale à un an et inférieure ou égale à cinq ans. Bien que les actifs constitutifs de cet indice aient des durées similaires à celles des placements hypothécaires du Fonds, le Fonds n'est pas géré de façon à suivre l'indice FTSE Canada-STBI en tant que référence. De même, le Fonds n'est pas géré de façon à suivre le rendement des bons du Trésor, tel qu'il est mesuré par le rendement mensuel moyen des bons du Trésor de la Banque du Canada à trois mois, qui est un indicateur du taux de rendement sans risque offert aux investisseurs, ou le rendement de l'indice S&P/TSX, qui est l'indice général du marché boursier canadien. Les comparaisons avec ces indices visent plutôt à illustrer le rendement du Fonds par rapport à d'autres catégories d'actifs à partir desquelles de nombreux investisseurs établissent un portefeuille de placements.

