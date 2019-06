Le fonds de placement de MEDTEQ investit dans huit entreprises canadiennes du secteur des technologies médicales

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - MEDTEQ, un accélérateur d'innovation du secteur canadien des technologies médicales, est fier d'annoncer ses premiers investissements en capital de risque dans huit entreprises se spécialisant dans l'élaboration de technologies médicales de prochaine génération.

Le fonds d'investissement de MEDTEQ, d'une valeur de 14 millions de dollars, est régi par une philosophie selon laquelle des exercices rigoureux de validation des technologies, réalisés en collaboration avec les intervenants clés de l'industrie (p. ex. : les médecins, les assureurs ou les acquéreurs éventuels, etc.), sont porteurs d'une valeur essentielle pour les entreprises de technologies médicales et leurs produits.

La philosophie d'investissement de MEDTEQ s'articule autour de trois axes : l'évolution des technologies, l'accélération de l'innovation et l'atténuation des risques pour les entreprises. Cette approche aura des retombées majeures sur la commercialisation des technologies médicales au Canada. MEDTEQ est fière d'accueillir au sein de son portefeuille les entreprises canadiennes suivantes, qui au total ont amassé plus de 11 millions de dollars lors de leurs rondes de financement (en ordre alphabétique) :

Densitas ( Halifax , Nouvelle-Écosse) repousse les limites du dépistage du cancer du sein par une prise en charge personnalisée des patientes en vue d'une prestation durable des soins et de meilleurs résultats. Densitas met au point des technologies d'imagerie avancées propulsées par l'apprentissage machine afin de produire des résultats d'analyse exploitables qui améliorent grandement la gestion des soins de santé;

MEDTEQ a réalisé ces investissements de concert avec plusieurs co-investisseurs de renom, dont (en ordre alphabétique) Anges Québec, Anges Québec Capital, Innovacorp et Real Ventures.

« MEDTEQ cherche à soutenir financièrement les entreprises canadiennes du secteur des technologies médicales qui partagent sa vision d'une approche collaborative destinée à réduire les risques liés au développement de nouveaux produits et services médicaux », a déclaré Jacques Milette, président du Conseil d'administration de MEDTEQ. « Depuis le Québec, nous avons étendu nos activités et trouvé des entreprises et partenaires intéressants dans d'autres provinces. Nous sommes enthousiastes de dénicher, au cours des prochains mois, de nouvelles possibilités d'investissements en Colombie-Britannique, en Ontario, en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. »

Le produit de chaque investissement réalisé par MEDTEQ sera affecté à un projet collaboratif visant à accélérer la validation, l'adoption et la commercialisation des produits. En plus de son fonds d'investissement, MEDTEQ soutient les projets de ses clients en :

offrant des subventions non dilutives;

maximisant le financement supplémentaire obtenu au moyen de subventions;

recrutant, dans la mesure du possible, les meilleurs partenaires de validation et des leaders d'opinion influents.

À propos de MEDTEQ

Le Consortium pancanadien de recherche industrielle et d'innovation en technologies médicales MEDTEQ a pour mission d'accélérer le développement de solutions technologiques innovantes afin d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie des patients. MEDTEQ soutient la validation de ces technologies, leur intégration dans le réseau de la santé ainsi que leur rayonnement tant local qu'international en réunissant les compétences complémentaires de partenaires industriels et institutionnels et celles des fournisseurs de soins de santé. MEDTEQ compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (via le programme des Centres d'Excellence en Commercialisation et en Recherche (CECR)), du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations recherche-industrie.

Renseignements: Contact pour les médias, Julien Caudroit, Directeur des communications, +1 (514) 398-0896, poste 2405, julien.caudroit@medteq.ca