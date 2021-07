Le Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme (FMAST) octroie 2,3 millions de dollars à Montréal en Lumière et au Partenariat du Quartier des spectacles pour Montréal en hiver

MONTRÉAL, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec bonheur que MONTRÉAL EN LUMIÈRE (MEL) et le Partenariat du Quartier des spectacles ont accueilli la décision du FMAST de leur octroyer 2,3 millions de dollars pour soutenir le projet Montréal en hiver, comprenant deux initiatives à caractère touristique soit l'ouverture de la patinoire de l'esplanade Tranquille et la création d'un nouveau sentier de patin en plein cœur du centre-ville de Montréal !

« L'annonce d'aujourd'hui donne un nouveau souffle à Montréal en Lumière. Cette subvention permettra à l'équipe de présenter fièrement en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles, un événement d'envergure internationale capable de dynamiser la saison touristique hivernale de Montréal et, conséquemment, de consolider son positionnement comme métropole touristique. La nouvelle offre patin, sport rassembleur par excellence, permettra assurément d'attirer des gens des quatre coins du Québec et d'ailleurs dans le monde.», a commenté M. Jacques Primeau, président et directeur général de MEL.

« Nous nous réjouissons de la contribution du FMAST pour le développement du projet Montréal en hiver. Le Partenariat du Quartier des spectacles a à cœur de collaborer avec les différents acteurs de l'industrie culturelle et touristique pour faire vibrer la métropole pendant la saison hivernale. MONTRÉAL EN LUMIÈRE est l'un de nos partenaires privilégiés de longue date et nous sommes heureux de mener à bien ce projet à leurs côtés », a ajouté Mme Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

L'objectif de ces deux acteurs importants du centre-ville est d'unifier leurs efforts pour faire rayonner la métropole pendant la saison hivernale. Montréal en hiver réunit ces organismes et bien d'autres sur un même territoire pour créer une véritable célébration de la nordicité, devenant un levier de développement économique et touristique important pour le centre-ville pour les années à venir.

SOURCE MONTRÉAL EN LUMIÈRE (MEL)

Renseignements: MONTRÉAL EN LUMIÈRE : Roy & Turner Communications, Isabelle Longtin, [email protected]; Elisabeth Roy, [email protected] ; Partenariat du Quartier des spectacles: Communications Mingotwo, Mélanie Mingotaud, [email protected]