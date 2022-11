SYDNEY, le 14 nov. 2022 /CNW/ -- Le Global Infrastructure Hub salue le lancement du fonds de lutte contre les pandémies du G20 pour lutter contre la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, en particulier dans les pays vulnérables, a déclaré Marie Lam-Frendo, présidente-directrice générale du GI Hub.

« La pandémie de la COVID-19 nous a montré que, à l'échelle mondiale, les pays n'étaient malheureusement pas prêts à gérer une crise sanitaire mondiale.

Marie Lam-Frendo, directrice générale du Global Infrastructure Hub (PRNewsfoto/Global Infrastructure Hub)

« Le fonds de lutte contre les pandémies du G20 contribuera à assurer un financement suffisant, à long terme et mieux coordonné pour la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, et à renforcer la capacité des systèmes de santé des pays à revenu faible et intermédiaire. »

L'investissement est essentiel

« La réponse mondiale inadéquate à la COVID-19 est le résultat de décennies de sous-investissement dans les systèmes de santé et l'infrastructure.

« Malgré une croissance modeste récente attribuable aux activités de lutte contre la pandémie, l'investissement privé dans les infrastructures de santé suit une tendance à la baisse depuis des années, le secteur social (qui comprend les hôpitaux) n'a représenté que 6 % de l'investissement privé total dans les projets d'infrastructure de 2010 à 2020.

« Un investissement adéquat dans l'infrastructure est essentiel pour améliorer la capacité du système de santé ainsi que la réponse et la gestion en cas de pandémie. C'est particulièrement le cas dans les marchés émergents et les économies en développement, où les faibles niveaux de l'infrastructure existante exacerbent les défis liés à la capacité de réagir aux pandémies. »

Combler les lacunes importantes en matière de préparation au financement

« Il est rassurant de voir la communauté internationale se rassembler avec une volonté politique et un consensus pour lancer le fonds de lutte contre les pandémies, c'est là un témoignage du multilatéralisme, même en période difficile.

« Je félicite les dirigeants de l'Indonésie et de l'Italie, sous leurs présidences respectives du G20, d'avoir créé et lancé le fonds de lutte contre les pandémies et d'avoir garanti la participation des donateurs fondateurs et actuels.

« Je vois cette étape comme une occasion en or de renforcer la prévention des pandémies, les stratégies d'intervention et les systèmes de santé dans les pays qui en ont le plus besoin.

« Nous sommes prêts à appuyer le G20, dans notre rôle d'entité spécialisée dans les infrastructures, pour faire en sorte que cette occasion renforce la résilience et améliore la préparation aux pandémies, en particulier dans les pays qui investissent peu dans les infrastructures de santé. »

