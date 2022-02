Le Fonds de développement en tourisme d'affaires : 2e appel de projets

LAVAL, QC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le tourisme d'affaires pourra reprendre dès le 21 février prochain, Tourisme Laval rappelle que les entreprises de l'ensemble du Québec intéressées à déposer une demande financière au Fonds de développement en tourisme d'affaires ont jusqu'au 1er mars 2022 pour le faire.

Par ailleurs, Tourisme Laval propose un webinaire d'information afin d'en savoir plus sur le FDTA :

Le 17 février 2022 à 10 h

30 minutes

Présenté par Maïthé Levasseur, gestionnaire Connaissance et stratégie, Tourisme Laval

Inscription à : [email protected]

Le lien Zoom sera acheminé aux participants dès la réception de leur inscription.

Le FDTA a officiellement été lancé en décembre dernier par le gouvernement du Québec et sa gestion a été confiée à Tourisme Laval. Il est assorti d'une enveloppe budgétaire de 2,5 millions de dollars.

La création de ce fonds vise à insuffler un regain de croissance et à contribuer à la relance du tourisme d'affaires, un secteur économique de la plus haute importance pour l'industrie touristique. Pour les organisateurs d'événements, l'aide financière accordée peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles ou un maximum de 25 000 $. Ce soutien pour la tenue de réunions d'entreprises, de congrès ou d'expositions commerciales en 2022 participe aux efforts déployés pour l'essor de ce segment d'activités. La vitalité de ce marché est primordiale, car il génère de retombées pour toutes les communautés du Québec, incluant la chaîne de fournisseurs de ces événements.

Rappel des principaux objectifs du FDTA :

Stimuler la demande pour des événements d'affaires en 2022

Soutenir les organisateurs d'événements d'affaires : les associations, les organismes (OBL ou OBNL), les coopératives et les corporations du Québec

Palier à l'augmentation des coûts causés par la pandémie

Contribuer à l'adoption de pratiques responsables et durables

