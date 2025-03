MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada inc. (« FCC ») est heureux d'annoncer un investissement de 40 millions USD dans dcbel Inc. (« dcbel »), une entreprise technologique montréalaise qui a mis au point une borne de recharge bidirectionnelle intelligente unique pour les véhicules électriques (« VE ») qui est intégrée à un système de gestion d'énergie résidentielle. Cette transaction a été conclue dans le cadre d'une ronde de financement pouvant atteindre 55 millions USD. En plus de l'investissement du FCC, le Fonds d'Impact Climatique Idéaliste (« Idéaliste »), ainsi que d'autres investisseurs, investiront jusqu'à 15 millions USD. Ce financement appuiera les efforts de commercialisation de dcbel en Amérique du Nord et en Europe, tout en maintenant son siège social au Canada, en protégeant la propriété intellectuelle canadienne et en créant des emplois de haute qualité.

Depuis son lancement à l'été 2023, le FCC a conclu 12 transactions, incluant ce dernier investissement dans dcbel, et s'est engagé à investir près de 2,3 milliards CAD dans cinq provinces canadiennes. Le FCC investit dans des entreprises canadiennes de technologies propres qui font progresser des solutions technologiques innovatrices grâce à la commercialisation, comme le Ara de dcbel--la première solution énergétique résidentielle intégrée au monde. Ara intègre la recharge bidirectionnelle des VE, l'intelligence domotique avancée, ainsi que la production et le stockage d'énergie solaire.

« La croissance des entreprises et la protection de la propriété intellectuelle canadienne sont essentielles alors que le Canada s'efforce d'améliorer sa compétitivité sur la scène mondiale », a déclaré Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de Gestion d'actif du Fonds de croissance Canada inc. (« GAFCC »). « Les consommateurs recherchent des solutions pour maximiser l'efficacité énergétique ainsi que réduire les coûts énergétiques résidentiels, et dcbel a développé une solution innovante pour répondre à ce besoin. »

dcbel est une entreprise montréalaise fondée en 2015 qui compte environ 80 employés. Depuis sa création, dcbel a développé environ 50 brevets dans six technologies d'électronique de puissance et de conversion de puissance.

« Le développement de technologies de pointe utilisant des énergies propres, nécessitent des partenaires financiers à chaque phase de développement, et le mandat d'investissement unique et flexible du FCC est aligné sur les réalités des entreprises de technologies propres en croissance », a déclaré Marc-André Forget, chef de la direction de dcbel. « Cet investissement marque un point d'inflexion crucial pour dcbel, nous permettant d'accélérer notre croissance et de poursuivre notre mission de fournir des solutions énergétiques durables qui rendent les propriétaires et les communautés plus autonomes d'un point de vue énergétique. »

Grâce à ses multiples fonctionnalités et l'utilisation de l'intelligence artificielle, le Ara de dcbel favorise l'utilisation des énergies renouvelables, exploite les batteries de VE sous-exploitées et réduit les coûts énergétiques pour les propriétaires. La technologie de dcbel est l'une des plus avancées de son secteur, offrant une alternative en cas de panne de courant pour les propriétaires et en les protégeant potentiellement contre la hausse des prix de l'électricité pendant les périodes de pointe de consommation sur le réseau.

« Idéaliste est heureux de réaliser cet investissement supplémentaire dans dcbel. Nous sommes actionnaires de dcbel depuis 2023 et sommes fermement convaincus que dcbel offre une solution unique pour satisfaire les besoins croissants des clients en matière de solutions énergétiques intelligentes, propres et rentables », a déclaré Pierre Larochelle, co-associé-directeur chez Idéaliste. « Nous sommes impatients de continuer à travailler avec l'équipe de direction de dcbel alors qu'elle croît ses activités à l'échelle mondiale. »

Faits saillants de la transaction

dcbel et le FCC ont conclu un accord financier pour accélérer le déploiement de la technologie de dcbel ;

Le FCC investira 40 millions USD dans dcbel et des investisseurs, nouveaux et existants, investiront jusqu'à 15 millions USD supplémentaires ;

Le groupe d'investisseurs de dcbel est composé de bureaux de gestion du patrimoine privés et d'investisseurs internationaux, y compris, entre autres, Idéaliste, Coatue et Volvo Cars ;

Cette ronde de financement permettra à dcbel d'accélérer, à court terme, sa commercialisation en Amérique du Nord et en Europe ;

; En tant que système bidirectionnel, le Ara se connecte aux programmes énergétiques fournis par les services publics, les fournisseurs de services énergétiques, les micro-réseaux et les centrales électriques virtuelles ;

Grâce à ses différents connecteurs pour VE et la possibilité de recharger n'importe quel véhicule à l'énergie solaire, le Ara réduit les coûts de recharge quotidienne des VE. Les propriétaires de VE peuvent également monétiser l'énergie de leur batterie en connectant leur véhicule au réseau électrique et exploiter la batterie pendant plusieurs jours en cas de pannes de courant grâce au flux d'énergie du véhicule à la maison ;

Le chargeur bidirectionnel résidentiel de dcbel a été le premier à obtenir la certification UL Solutions aux États-Unis, une entreprise mondiale qui établit les normes de l'industrie en matière de sécurité des produits.

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds public de 15 milliards de dollars CAD, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie verte du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat du FCC, ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement, consultez le site web www.cgf-fcc.ca.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc.

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc. a été constituée en personne morale pour agir comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos de dcbel

L'entreprise dcbel a été fondée en 2015 sur le principe que tout le monde mérite une énergie propre, fiable et durable pour vivre une vie sans compromis.

La station d'énergie résidentielle dcbel Ara perfectionne la maison intelligente optimale en permettant aux propriétaires de devenir maîtres de leur gestion énergétique à travers un simple appareil. Grâce à cette intelligence artificielle, les propriétaires peuvent alimenter leur maison ainsi que leur voiture électrique en énergie solaire, utiliser leur véhicule pour alimenter leur maison comme une recharge résidentielle en cas de pannes de courant et sauver de l'argent sur leur facture d'électricité.

Chorus, la plateforme infonuagique de gestion IdO de dcbel, a été certifiée conforme à la norme Common Smart Inverter Profile (CSIP)/IEEE 2030.5 en 2022. Cette plateforme fournit les moyens nécessaires pour gérer et optimiser en temps réel l'ensemble des appareils énergétiques résidentiels. Le produit phare de dcbel, la station d'énergie résidentielle dcbel Ara, compte sur Chorus pour gérer de façon sécuritaire le flux bidirectionnel d'énergie entre la maison et le réseau.

Pour en savoir plus, visitez le site www.dcbel.energy

Conseillers

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller auprès du FCC et de GAFCC dans le cadre de l'investissement du FCC.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller de dcbel dans le cadre de la transaction.

Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP

Investissements PSP a établi une politique visant à gérer le risque de conflits d'intérêts réels, potentiels ou perçus dans le cadre des services fournis par GAFCC à FCC (la « Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP »), exigeant qu'Investissements PSP et le FCC divulguent les placements qui se chevauchent.

Au moment de l'approbation de la transaction, Investissements PSP détenait une participation dans la société en commandite représentant moins de 9 % des engagements du fonds, sans discrétion d'investissement dans Real Investment Fund 17, un actionnaire minoritaire de dcbel,.

Ce qui précède est divulgué conformément à la Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP.

