Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), dont la prestation est assurée dans l'Ouest canadien par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), constitue une mesure de soutien. Le FARR soutient les entreprises touristiques admissibles et d'autres petites et moyennes entreprises et organisations qui n'ont pas été en mesure d'avoir accès aux autres mesures d'aide fédérales. Le FARR aide également les organisations qui soutiennent une vaste gamme d'activités touristiques, par exemple des organisations de marketing de destinations.

Soutien à l'écosystème des entreprises touristiques dans les Prairies

Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 8,4 millions de dollars à 20 organisations de soutien des entreprises touristiques des Prairies. Le soutien fédéral a permis à ces organisations de continuer d'aider les clients à affronter la pandémie, de se conformer aux mesures sanitaires et d'être prêtes à accueillir les visiteurs lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

Ce montant s'inscrit dans un financement total de plus de 108,5 millions de dollars fourni à près de 990 entreprises et organisations touristiques de l'Ouest canadien aux prises avec des difficultés liées à la pandémie. Près des deux tiers de ces entreprises se trouvent dans des collectivités rurales qui n'ont pas les moyens nécessaires pour absorber la perte d'entreprises touristiques.

Le 5 février, DEO annonçait un financement supplémentaire de 250 millions de dollars au FARR dans l'Ouest canadien. DEO accepte encore les demandes des petites entreprises, et ce, jusqu'au 30 juin 2021, afin de compenser les pertes liées à la COVID subies au cours des 12 premiers mois de la pandémie. Dans les petites collectivités et les collectivités rurales, les Sociétés d'aide au développement des collectivités ont déjà approuvé plus de 4 000 demandes dans l'Ouest et sont prêtes à en approuver davantage, en particulier celles d'entreprises et d'organisations axées sur le tourisme.

Ces investissements complètent les mesures du Plan d'intervention économique du Canada comme le CUEC , la SSUC et le PCSTT, auxquelles les entreprises et organisations touristiques ont accès pour faire face aux défis posés par la pandémie de COVID-19.

Citations

« Les entreprises touristiques sont d'importants moteurs économiques et c'est pourquoi notre gouvernement leur apporte un soutien vital pour qu'elles surmontent la crise de la COVID-19 et se préparent au moment où il sera de nouveau possible de voyager en toute sécurité. Notre gouvernement est déterminé à relancer l'économie de cet important secteur, et notre message aux propriétaires d'entreprises touristiques et aux travailleurs est clair : nous serons là pour vous soutenir aussi longtemps qu'il le faudra, avec tout ce qu'il faudra, et nous traverserons cette épreuve ensemble. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Le tourisme est un secteur clé précieux dans les Prairies. Ces entreprises ont été touchées par la pandémie de COVID-19 et ont eu besoin d'aide pour continuer à affronter cette tempête. Un soutien financier tel que le FARR permettra aux entreprises touristiques de maintenir leurs activités, de conserver les emplois des gens de l'Ouest et d'accueillir les visiteurs en toute sécurité dans les Prairies lorsque cela sera possible. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques (Agence canadienne de l'eau)

Faits en bref

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) est un filet de sécurité de 2 milliards de dollars visant à atténuer la pression financière subie par les entreprises en raison de la pandémie de COVID-19 et à les aider à poursuivre leurs activités et à continuer à payer leurs employés.

À l'échelle nationale, 25 p. 100 du financement du FARR sont réservés au secteur touristique.

Dans l'Ouest, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada verse plus de 800 millions de dollars dans le cadre du FARR.

Jusqu'à maintenant, le FARR a protégé plus de 38 700 emplois dans l'Ouest canadien en fournissant plus de 600 millions de dollars de soutien à près de 8 900 entreprises et organisations, dont plus de 45 p. 100 situées en région rurale et près de 30 p. 100 appartenant à des femmes.

Document d'information

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 8,4 millions de dollars au titre du Fonds d'aide et de relance régionale à 20 organisations de soutien aux entreprises touristiques des Prairies.

Le financement de projets a permis aux associations de l'industrie touristique et aux organisations de marketing de destination suivantes, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, de fournir d'importants services aux entreprises touristiques locales, tels que du mentorat, du réseautage, de la formation professionnelle, des renseignements sur le marché, ainsi qu'un soutien à la transition vers un marché numérique.

Alberta

Banff & Lake Louise Hospitality Association - 124 450 $

Banff & Lake Louise Tourism - 500 000 $

Explore Edmonton - 300 000 $

- 300 000 $ Indigenous Tourism Alberta - 50 000 $

Tourism Calgary - 300 000 $

- 300 000 $ Tourism Canmore Kananaskis - 100 000 $

Tourism Industry Association of Alberta (TIAA) - 100 000 $

(TIAA) - 100 000 $ Tourism Jasper - 250 000 $

Travel Alberta - 2 500 000 $

Saskatchewan

Ville de Regina - 45 000 $

- 45 000 $ Economic Development Regina Inc. (Tourism Regina) - 625 000 $

Saskatchewan Commission of Professional Outfitters Incorporated - 100 000 $

Commission of Professional Outfitters Incorporated - 100 000 $ Saskatoon Downtown Business Improvement District - 65 000 $

Saskatoon Prairieland Park Corporation - 175 000 $

Regina Exhibition Association Limited - 140 000 $

The Saskatoon Visitor & Convention Bureau Inc. (Tourism Saskatoon) - 675 000 $

Tourism Saskatchewan - 750 000 $

Manitoba

Economic Development Winnipeg - 812 450 $

Entreprises Riel - 71 700 $

Travel Manitoba - 800 000 $

