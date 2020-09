Doublant presque le budget des agences de développement régional du Canada, le FARR soutient les entreprises n'ayant pas pu bénéficier d'autres mesures d'aide fédérale et qui risquent d'être laissées pour compte. Dans l'Ouest, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) verse, en collaboration avec Community Futures Pan West Network, plus de 300 millions de dollars afin de protéger les emplois, de soutenir les entreprises et d'aider celles-ci à prendre part à notre relance économique.

Emplois et relance pour l'Ouest canadien

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui que plus de 2 400 entreprises de l'Ouest canadien avaient bénéficié de plus de 154 millions de dollars en financement du FARR, ce qui a permis de protéger près de 11 000 emplois dans les collectivités de l'Ouest.

La plupart des entreprises soutenues sont de petites entreprises qui comptent moins de 100 employés, y compris de nombreuses entreprises locales en démarrage. L'une d'entre elles est Vexxit Inc. de Winnipeg, qui a ouvert ses portes en janvier 2020 ― juste avant l'arrivée de la COVID-19. Cette entreprise en plein essor, détenue majoritairement par des femmes, dispose d'un algorithme unique, dont la propriété intellectuelle est protégée, pour mettre en relation les entreprises de services professionnels et les clients. Grâce essentiellement au FARR, elle a été en mesure de maintenir son équipe d'employés hautement compétents, notamment des scientifiques des données et des professionnels des TI, en plus de l'outiller en vue de prendre part à notre relance économique.

Citations

« Les entreprises et les travailleurs de l'Ouest canadien ont fortement été touchés par la COVID-19. Mais nous sommes là pour eux. Nous offrons entre autres des programmes tels que le FARR pour que personne ne soit laissé pour compte. Le financement aide énormément des milliers d'entreprises de l'Ouest en leur permettant de protéger près de 11 000 emplois, de Winnipeg à Victoria. Notre message est clair : nous avons été là pour vous grâce à des mesures immédiates, nous sommes là pour vous maintenant que notre économie rouvre et nous allons nous en sortir, ensemble. Nous travaillons avec vous pour soutenir de bons emplois locaux et aider l'économie de l'Ouest canadien à revenir en force. »

- L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« J'ai parlé avec des entrepreneurs de partout dans l'Ouest. La douleur causée par cette pandémie est réelle, les besoins sont nombreux. Le gouvernement du Canada le reconnaît, et nous avons écouté attentivement les façons dont nous pouvons aider les entrepreneurs de l'Ouest à y survivre et à s'en remettre. L'annonce d'aujourd'hui reflète notre engagement continu à reconstruire et à dynamiser la communauté de petites entreprises de l'Ouest ainsi qu'à protéger les emplois locaux qui sont si essentiels aux gens de l'Ouest ».

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

« Le financement accordé par DEO a permis à Vexxit de maintenir l'élan malgré le ralentissement économique associé à la COVID. Vexxit étant une entreprise en démarrage qui venait tout juste de lancer son marché numérique en janvier dernier de mise en relation des professionnels et des clients potentiels, le financement consenti par DEO lui a permis de rester concentrée sur la lancée qui se créait. En conséquence, Vexxit a augmenté sa part de marché à l'échelle locale, a commencé son expansion dans l'Ouest canadien et a été en mesure d'embaucher cinq autres employés à temps plein pour répondre à la demande croissante du marché. Le processus de demande était simple, et le personnel de DEO était serviable à chaque étape. Grâce au soutien de DEO, les gens et les entreprises ont maintenant la possibilité d'unir leurs forces et de se préparer à la transition vers notre nouvelle réalité ».

- Polly Craik, directrice, Vexxit Inc.

Faits en bref

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) a été mis sur pied pour atténuer le fardeau financier des entreprises afin que celles-ci puissent poursuivre leurs activités. Par le biais de ses deux volets de financement du FARR, DEO fournit des contributions remboursables sans intérêts pouvant atteindre jusqu'à 40 000 $ aux entreprises de l'Ouest canadien admissibles, ainsi que jusqu'à 1 000 000 $ en soutien pour faire face aux difficultés financières découlant de la COVID-19.

Le financement annoncé jusqu'à maintenant vient en aide à de nombreuses entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises de la rue principale comme des boutiques de commerce au détail, des restaurants ou des dépanneurs, ou de plus grandes entreprises qui emploient plus de 100 personnes.

Document d'information : Des fonds d'aide et de relance accordés à des entreprises de l'Ouest

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé 154 529 904 $ en aide financière accordée jusqu'à maintenant à 2 446 entreprises qui n'avaient pas accès aux mesures d'aide liées à la COVID-19 déjà mises en place par le gouvernement du Canada. Ce financement de DEO provient du Fonds d'aide et de relance régionale.

Une aide de 75,3 millions de dollars accordée aux entreprises de la rue principale et aux PME

Le Fonds d'aide et de relance régionale a été mis sur pied pour atténuer le fardeau financier qui pesait sur les entreprises afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités. Les projets annoncés jusqu'à maintenant comprennent un premier volet de financement pouvant atteindre jusqu'à 40 000 $ pour financer 2 242 projets dans le but de soutenir une vaste gamme d'entreprises de l'Ouest canadien :

Colombie-Britannique : 813 projets (27 309 950 $)

Alberta : 1 250 projets (41 995 801 $)

: 1 250 projets (41 995 801 $) Saskatchewan : 110 projets (3 719 715 $)

: 110 projets (3 719 715 $) Manitoba : 69 projets (2 261 042 $)

Total : 2 242 projets (75 286 508 $)

Le soutien du FARR comprend 79,2 millions de dollars pour l'ensemble du secteur des entreprises

DEO fournit un soutien ciblé pour aider les entreprises à maintenir en poste des talents divers et précieux; à maintenir les connaissances et les compétences du secteur; à maintenir les flux de capitaux; à maintenir les chaînes d'approvisionnement essentielles et à accroître la capacité à résister aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement; à protéger les technologies et les procédures qui améliorent la résilience, la productivité et la compétitivité; et à protéger la propriété intellectuelle essentielle. Le deuxième volet de financement annoncé jusqu'à maintenant comprend 204 projets de ce type destinés à soutenir les écosystèmes d'affaires de l'Ouest canadien :

Colombie-Britannique : 67 projets (26 541 738 $)

Alberta : 97 projets (36 997 066 $)

: 97 projets (36 997 066 $) Saskatchewan : 24 projets (9 364 514 $)

: 24 projets (9 364 514 $) Manitoba : 16 projets (6 207 396 $)

Total : 204 projets (79 243 396 $)

Soutenir les entreprises de toutes les tailles

Les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, constituent les piliers de l'économie canadienne, et leur relance est essentielle au succès de l'Ouest canadien. DEO fournira 69,3 millions de dollars pour soutenir les très petites entreprises (celles comptant 4 employés ou moins), 80 millions pour soutenir les petites entreprises (de 5 à 99 employés) et 5,2 millions pour soutenir les moyennes entreprises. Ces investissements permettront de protéger 11 569 emplois.

Colombie-Britannique :

1 024 emplois protégés dans 725 entreprises comptant de 0 à 4 employés

2 574 emplois protégés dans 151 entreprises comptant de 5 à 99 employés

620 emplois protégés dans 4 entreprises comptant plus de 100 employés

Alberta:

1 581 emplois protégés dans 1 134 entreprises comptant de 1 à 4 employés

1 784 emplois protégés dans 210 entreprises comptant de 5 à 99 employés

455 emplois protégés dans 3 entreprises comptant plus de 100 employés

Saskatchewan :

187 emplois protégés dans 91 entreprises comptant de 1 à 4 employés

609 emplois protégés dans 41 entreprises comptant de 5 à 99 employés

49 emplois protégés dans 2 entreprises comptant plus de 100 employés

Manitoba :

101 emplois protégés dans 59 entreprises comptant de 1 à 4 employés

395 emplois protégés dans 25 entreprises comptant de 5 à 99 employés

9 emplois protégés dans 1 entreprise comptant plus de 100 employés

Total :

2 893 emplois protégés dans 2 009 entreprises comptant de 1 à 4 employés

6 945 emplois protégés dans 427 entreprises comptant de 5 à 99 employés

1 133 emplois protégés dans 10 entreprises comptant plus de 100 employés

Total : 10 971 emplois protégés dans 2 446 entreprises

Liens additionnels

Restez branchés

