Le Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada permet aux familles, qui répondent aux critères et ont besoin d'une aide financière pour permettre à leurs jeunes de jouer au hockey, de demander un remboursement des frais d'inscription allant jusqu'à 500 $ par joueur, dans la mesure où ce jeune est inscrit à une association sanctionnée par Hockey Canada.

Pour avoir un plus grand impact et soutenir davantage les communautés locales, la population canadienne est invitée à contribuer en faisant un don au Fonds d'aide. La totalité de ces dons ira directement aux jeunes hockeyeurs. La Fondation Hockey Canada assumera tous les frais d'administration associés au fonds. Les dons peuvent être faits au HockeyCanada.ca/FondsAide.

Trois étoiles du hockey reconnaissent l'importance d'aider et de soutenir la communauté, tant sur la glace qu'à l'extérieur, et unissent leurs efforts pour promouvoir le Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada.

Marie-Philip Poulin ( Beauceville , Québec) - Capitaine de l'équipe nationale féminine du Canada , double médaillée d'or des Jeux olympiques (2010, 2014) et médaillée d'or du Championnat mondial féminin 2012 de l'IIHF.

Greg Westlake ( Oakville, Ontario ) - Capitaine de l'équipe nationale de parahockey du Canada , médaillé d'or des Jeux paralympiques d'hiver de 2006 et quadruple médaillé d'or du Championnat mondial de parahockey du CIP (2008, 2011, 2013, 2017).

Jarome Iginla ( St. Albert, Alberta ) - Ancien de Hockey Canada, membre de la cuvée 2020 du Temple de la renommée du hockey, double médaillé d'or des Jeux olympiques (2002, 2010), médaillé d'or du Championnat mondial 1997 de l'IIHF, médaillé d'or du Championnat mondial junior 1996 de l'IIHF et auteur d'une des aides les plus mémorables de l'histoire du hockey canadien, sur le But en or de Sidney Crosby au match pour la médaille d'or des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver .

Le Fonds d'aide est né de l'engagement continu de plusieurs partenaires de Hockey Canada et de la Fondation Hockey Canada, dont Bauer, BDO, Berkshire Hathaway, BFL CANADA, Canadian Tire, Chevrolet, CN, Hankook, Nike, OK Pneus, Premium Brands, Banque Scotia, TELUS, TIMBER MART, Tim Hortons, TSN et RDS.

« Avec les pertes d'emplois et les baisses de revenus qui touchent un si grand nombre de gens, les jeunes Canadiens ont plus que jamais besoin de notre aide pour retourner au hockey », a exprimé Donna Iampieri, directrice administrative de la Fondation Hockey Canada. « Notre Fonds d'aide et le soutien de nos incroyables athlètes et commanditaires représentent notre engagement continu et commun à offrir un accès au hockey. »

Pour obtenir plus d'informations au sujet du Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada ou pour faire une demande ou un don, visitez le HockeyCanada.ca/FondsAide.

À propos de Hockey Canada

Hockey Canada est l'organisme de régie du hockey au Canada et membre de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Elle compte plus de 750 000 joueurs, entraîneurs et officiels au sein de ses 13 associations membres. Hockey Canada est une organisation à but non lucratif qui crée des programmes de développement du hockey de pointe pour ses membres et les présente aux quatre coins du Canada. Elle assure aussi l'uniformité des règles et des règlements, offre d'autres services à ses membres d'un océan à l'autre à l'autre, gère plusieurs championnats et événements régionaux, nationaux et internationaux et dirige les activités de toutes les équipes qui représentent le Canada lors de compétitions internationales. La mission de Hockey Canada est de diriger, développer et promouvoir des expériences enrichissantes au hockey. Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada, veuillez consulter le HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux Facebook et Twitter.

