Le Fonds d'action à la ferme pour le climat appuie des projets menés sur plus de 130 000 acres

GUELPH, ON, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le Fonds d'action à la ferme pour le climat (FAFC) a appuyé des projets menés sur plus de 130 000 acres depuis son lancement en 2022. Le FAFC offre de l'aide financière à frais partagés aux agriculteurs pour soutenir la mise en œuvre de pratiques de gestion optimales (PGO) qui permettent de lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et en favorisant le stockage de carbone. Ce programme concurrentiel a alloué plus de 22 millions de dollars en aide financière à frais partagés aux demandes retenues en 2022 et 2023.

« Nous sommes ravis d'annoncer que le programme s'avère un succès jusqu'à maintenant, ayant appuyé des projets menés par des agriculteurs qui veulent investir dans la santé du sol afin d'améliorer la productivité à long terme, la rentabilité et la durabilité », explique Steve Sicle, président de l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario (AASRO). « La forte demande d'aide financière témoigne de la motivation des agriculteurs à contribuer à l'atténuation des changements climatiques afin d'aider le Canada à atteindre ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à protéger l'environnement. »

Le programme a été très populaire auprès des agriculteurs de l'Ontario. L'AASRO a reçu plus de 2 700 demandes d'aide financière pour les trois catégories de projets admissibles : la gestion de l'azote, les cultures de couverture et les systèmes de rotation des pâturages. Le programme a appuyé ces activités seulement lorsque les demandeurs ne les avaient jamais pratiquées auparavant dans les terres visées.

Des projets de gestion de l'azote, qui comprenaient notamment la planification de la gestion de l'azote, l'acquisition de meilleurs épandeurs et l'utilisation d'inhibiteurs de nitrification et d'uréase, ont été mis en œuvre sur plus de 86 000 acres. Des projets d'ensemencement de cultures de couverture et de cultures intercalaires ont été menés sur plus de 50 000 acres. Finalement, des projets d'établissement de nouveaux systèmes de rotation des pâturages ont été mis en œuvre sur plus de 5 500 acres. La réalisation de projets à la ferme se poursuivra jusqu'à la fin de 2023.

« À titre de chefs de file de leur secteur, les producteurs de l'Ontario adoptent des mesures proactives recommandées par le FAFC pour atténuer les effets des changements climatiques sur l'environnement et sur leurs activités », affirme l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. « Le succès des projets appuyés par le FAFC démontre qu'ensemble, les producteurs prennent des mesures pour être résilients face aux changements climatiques tout en bâtissant un secteur agricole durable et concurrentiel. »

Puisque l'apprentissage par les pairs et l'accès à des conseils d'experts jouent un rôle important dans l'adoption à long terme de nouvelles pratiques, le FAFC à long terme jumelle l'aide financière offerte à une participation à des événements de partage des connaissances (ÉPC). Tous les demandeurs retenus ont participé à un ÉPC, qui consistait à une démonstration au champ, à un atelier ou à une conférence sur les solutions aux problèmes liés aux changements climatiques. Depuis 2022, des ÉPC en personne et en ligne ont été offerts par plus de 30 organisations agricoles, y compris l'AASRO. Ces événements se poursuivront jusqu'à la fin de 2023 pour des diffuser des informations aux agriculteurs qui n'ont pas reçu d'aide financière du programme.

En Ontario, le FAFC est administré par l'AASRO et est financé par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le fonds fait partie du programme Solutions agricoles pour le climat du gouvernement du Canada.

SOURCE Ontario Soil & Crop Improvement Association

Renseignements: Pour de plus amples renseignements : Angela Straathof, directrice des programmes, Association pour l'Amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario, 519-841-4214, [email protected]