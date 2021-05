MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds CTI Sciences de la Vie annonce aujourd'hui la clôture de la première tranche de son fonds de capital de risque (CTI LSF III), avec 100 millions de dollars canadiens maintenant disponibles pour l'investissement. Le nouveau Fonds III inclut le support d'investisseurs existants dont le Fonds de solidarité FTQ, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Investissement Québec (IQ) et Teralys Capital. Le Fonds d'investissement de BDC Capital s'ajoutera à ce groupe d'investisseurs. Auparavant, BDC Capital avait investi dans CTI LSF II via le programme Venture Capital Action Plan (VCAP) High Performing Funds program, au nom du Gouvernement du Canada.

Basé à Montréal, le Fonds CTI Sciences de la vie s'est bâti une excellente réputation en tant qu'acteur-clé et investisseur averti, dans le secteur des sciences de la vie au Canada.

La stratégie de CTI LSF III se développe autour du concept "Inception-à-inflection". CTI LSF investira dès les étapes initiales de la création de nouvelles entreprises jusqu'aux stades cliniques avancés.

Le fonds CTI continuera ses investissements principalement dans les produits biothérapeutiques et, de façon opportuniste, dans les technologies médicales et les technologies de l'information en matière de santé. Les investissements seront concentrés principalement au Canada, où se situeront environ les deux tiers des investissements et un tiers sera réalisé aux États-Unis et en Europe.

« L'industrie des sciences de la vie n'a jamais été aussi essentielle à la santé des personnes et aux économies mondiales, et par conséquent, nous assistons à une véritable reprise des investissements dans ce domaine, indique Dr Youssef Bennani, Ph. D., MBA, ICD.D, nouveau partenaire de gestion de CTI LSF. À travers notre nouveau Fonds III, nous serons un investisseur clé dans le domaine des sciences de la vie, en soutenant des entreprises et idées émergentes, que nous accompagnerons vers une croissance significative. Par ce biais, CTI LSF aura un impact significatif non seulement sur le succès de ces entreprises, mais aussi sur l'industrie des sciences de la vie au niveau provincial et national. »

« Avec des succès retentissants comme Enobia Pharma, Zymeworks et GlyPharma, l'équipe de CTI a maintes fois démontré sa capacité d'investir dans les entreprises les plus prometteuses du secteur des sciences de la vie et de les amener à un haut degré de maturité, a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ. Nous sommes heureux que nos épargnants aient bénéficié de la rentabilité de ces investissements et que l'ensemble de la société profite des avancées médicales et des promesses de traitements novateurs des entreprises soutenues par CTI. »

« Nous sommes très fiers de réitérer notre confiance envers CTI en participant à la création de leur troisième fonds majeur dédié aux sciences de la vie. Avec nos partenaires de l'écosystème financier, nous jouons pleinement notre rôle : propulser des entreprises prometteuses qui contribuent au développement d'un secteur stratégique de l'économie du Québec », affirme Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« La CDPQ est heureuse de renouveler sa participation dans le cadre de ce troisième fonds. Notre présence dans CTI, depuis maintenant 15 ans, nous permet d'appuyer des sociétés québécoises prometteuses qui œuvrent en sciences de la vie, un secteur d'activité porteur et névralgique pour l'économie du Québec », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ.

« À titre d'investisseur phare, BDC Capital est heureuse de soutenir la première clôture du Fonds CTI Sciences de la vie CTI III et d'appuyer un gestionnaire de fonds expérimenté, qui inspirera la prochaine génération d'entrepreneurs canadiens dans le domaine, a déclaré Alison Nankivell, vice-présidente, Investissements - fonds. Nous croyons fermement que la disponibilité de capital de démarrage, associée à une recherche de classe mondiale et à un fort regroupement d'entreprises en biotechnologie, permet au Canada de bâtir un secteur des soins de santé robuste et dynamique ».

« Les sciences de la vie sont un secteur prioritaire pour Teralys, qui travaille à y bâtir des franchises cumulant des perspectives d'excellents rendements financiers avec un impact positif sur la santé humaine, a dit Cédric Bisson, associé chez Teralys Capital. Teralys a le plaisir de soutenir à nouveau CTI au moment où cette firme continue d'étoffer son équipe d'investissement et approfondit ses compétences opérationnelles et son réseau. »

À propos du Fonds CTI Sciences de la Vie

Basé à Montréal, Fonds CTI Sciences de la Vie a été créé en 2006. La société investit en capital de risque principalement dans des sociétés de biotechnologie innovantes de haute qualité aux stades de développement préclinique et clinique, en Amérique du Nord et principalement au Canada. Avec cette première clôture de son troisième mandat, Fonds CTI Sciences de la Vie gère 345 millions de dollars d'actifs.

