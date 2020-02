Le Fonds climat du Grand Montréal prend forme

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds climat du Grand Montréal (ci-après « Fonds Climat »), organisme dédié à accélérer la transition climatique dans la région de Montréal, est heureux de faire connaître sa structure de gouvernance et annonce que le processus de recrutement de la direction générale est lancé.

Un conseil d'administration aguerri

Le Fonds Climat est fier de dévoiler l'identité des 9 membres qui composent son conseil d'administration :

Mathieu Charbonneau , directeur général, CargoM

, directeur général, CargoM Alain-Olivier Desbois , président-directeur général, Elements Financial, SVX

, président-directeur général, Elements Financial, SVX Philippe Dunsky , président, Dunsky Expertise en énergie

, président, Dunsky Expertise en énergie Bertrand Fouss , directeur, stratégie et solutions d'affaires, Coop Carbone

, directeur, stratégie et solutions d'affaires, Coop Carbone Amélie Laframboise , responsable au développement, investissement, Fondaction

, responsable au développement, investissement, Fondaction Laurence Lavigne-Lalonde , élue de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la transition écologique et résilience, d'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine

, élue de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la transition écologique et résilience, d'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine Suzy Peate , urbaniste, coordonnatrice exécutive, direction de la planification du territoire métropolitaine, Communauté métropolitaine de Montréal

, urbaniste, coordonnatrice exécutive, direction de la planification du territoire métropolitaine, Communauté métropolitaine de Montréal Eric St-Pierre , directeur général, Fondation familiale Trottier

, directeur général, Fondation familiale Natalie Voland , présidente, Gestion immobilière Quo Vadis inc.

Dotés d'expertises diverses, notamment en finance, électrification, investissement d'impact, transports, aménagement du territoire, bâtiments, politiques publiques et droit, ces professionnel.le.s de grands talents fourniront au Fonds Climat des orientations audacieuses et rigoureuses.

Par ailleurs, 2 comités spécifiques, composés d'une partie des administrateurs, compléteront la structure de gouvernance du Fonds Climat :

Comité des investissements

Présidente : Amélie Laframboise



Membres : Alain-Olivier Desbois et Eric St-Pierre

et Comité des programmes et des subventions

Président : Bertrand Fouss



Membre : Laurence Lavigne-Lalonde

Le processus de recrutement d'une direction générale est ouvert

Le Fonds Climat lance également le processus visant à recruter sa direction générale bâtisseuse et mobilisatrice qui poursuivra sa mise sur pied et son opérationnalisation. L'offre d'emploi est disponible à l'adresse suivante : https://bit.ly/38T7lJD

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, le Fonds climat du Grand Montréal se met en place véritablement. La mise sur pied d'un tout nouveau conseil d'administration, composé d'experts aux profils talentueux et variés, dotera l'organisme d'une vision solide et d'orientations audacieuses et rigoureuses. L'arrivée prochaine d'une direction générale permettra de compléter ce catalyseur de la transition climatique » -- Eric St-Pierre, directeur général de la Fondation familiale Trottier.

À propos

Le Fonds climat du Grand Montréal est un organisme à but non lucratif nouvellement établi, voué à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la région de Montréal. Membre de la ligue des communautés canadiennes sobres en carbone (LC3), avec une dotation de départ de 33 M$, le Fonds Climat agira comme catalyseur pour développer les solutions innovantes les plus prometteuses en investissant son capital, en accordant des subventions, en réunissant des intervenants clés et en influençant les politiques publiques. Le Fonds Climat croit profondément en l'importance d'agir avec détermination et agilité dans la lutte aux changements climatiques, et de le faire en collaboration avec tous les acteurs impliqués de la région. Pour plus d'information sur le Fonds climat du Grand Montréal :

https://centreclimatmontreal.com/

