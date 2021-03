Le fonds CaRES des résidences pour aînés annonce l'aide financière pour 2021 et accueille deux nouveaux partenaires

À ce jour, plus de 2,3 millions de dollars ont été octroyés aux travailleurs et travailleuses du secteur des résidences pour aînés

TORONTO, le 22 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le fonds CaRES des résidences pour aînés accueille deux nouveaux partenaires, Southbridge Care Homes et OMNI Health Care, et recommence à accepter des demandes de subventions.

Établi en mai 2020 par Chartwell, Revera, Extendicare et Sienna, dans le but de souligner les efforts héroïques des employés, en temps normal et plus encore durant cette crise, le fonds CaRES verse de l'aide financière ponctuelle pouvant atteindre 10 000 $ aux employés canadiens de l'ensemble des opérateurs du secteur des résidences pour aînés. À ce jour, plus de 2,3 millions de dollars ont été octroyés à 679 travailleurs et travailleuses de ce secteur.

Le fonds continuera son œuvre en 2021 et devrait être maintenu pendant quatre périodes d'évaluation des demandes. À partir d'aujourd'hui, le fonds acceptera les demandes de soutien financier d'employés des résidences pour aînés éprouvant des difficultés financières. Les demandes pour le premier trimestre doivent être soumises entre le 22 mars et le 9 avril. Le fonds CaRES annoncera les périodes de demande d'aide financière subséquentes au cours des prochains mois.

« Les travailleurs et travailleuses du secteur des résidences pour aînés placent les besoins des autres avant les leurs. Pendant la dernière année, nous les avons vus travailler sans relâche pour limiter la propagation de la COVID-19, souligne Hazel McCallion, porte-parole de CaRES. Le fonds CaRES a été créé pour saluer les efforts héroïques qu'ils ont déployés lors de la pandémie, et ce, pour les années à venir. »

Le fonds CaRES se prépare à accepter des demandes de subvention; il est donc heureux d'accueillir Southbridge Care Homes, partenaire platine, et OMNI Health Care, partenaire or. La générosité de ces deux nouveaux partenaires permettra d'aider concrètement les travailleurs et travailleuses du secteur des résidences pour aînés.

« L'engagement de nos travailleurs de première ligne est inspirant, mentionne Ryan Bell, le chef de la direction de Southbridge Care Homes. C'est un plaisir pour nous de nous joindre au fonds CaRES pour souligner leurs efforts. »

« Le fonds CaRES a soutenu des centaines d'employés des résidences pour aînés dévoués des quatre coins du pays, rappelle Patrick McCarthy, le président et chef de la direction d'OMNI Health Care. Nous nous réjouissons à l'idée de nous joindre aux partenaires fondateurs pour épauler des centaines de travailleurs supplémentaires en 2021. »

Le fonds CaRES verse de l'aide financière ponctuelle aux employés qui font face à des difficultés financières en raison de la pandémie, et notamment aux préposés aux résidents, aux préposés aux services de soutien à la personne, aux infirmiers, aux préposés à la salle à manger, aux équipes des loisirs, de l'environnement et de la cuisine, ainsi qu'au personnel des bureaux administratifs, lesquels travaillent sans répit pour prendre soin des résidents.

Tous les travailleurs du secteur des résidences pour aînés du pays sont admissibles à une aide financière, quel que soit leur employeur.

Une initiative axée sur l'avenir

Le fonds CaRES entend poursuivre son œuvre même une fois que la pandémie de COVID-19 sera terminée, par l'entremise d'une fondation destinée à soutenir les travailleurs et travailleuses du secteur des résidences pour aînés aux prises avec des difficultés financières. Au fur et à mesure que l'initiative prendra de l'ampleur et qu'elle accueillera de nouveaux donateurs, elle sera toujours ancrée dans l'histoire de la crise sanitaire de la COVID-19 afin que les Canadiens n'oublient jamais l'apport héroïque des employés des résidences pour aînés.

Le fonds CaRES des résidences pour aînés

Assorti d'un investissement initial de 2 millions de dollars, le fonds CaRES des résidences pour aînés a été lancé par les résidences pour retraités Chartwell, Revera Inc., Extendicare et Sienna Senior Living. Ouvert à tous les employés du secteur et inspiré par leur dévouement et leur engagement, le fonds CaRES offre du soutien financier à ceux qui se trouvent dans une situation extraordinaire. À l'avenir, il continuera à bâtir un héritage d'investissements pour subvenir aux besoins financiers urgents et à la formation des employés.

Pour en savoir davantage sur le fonds et le processus de demande de subvention, visitez le www.fondscares.ca.

SOURCE The Senior Living CaRES Fund

Renseignements: veuillez communiquer avec : Michèle Fortier, CHARTWELL résidences pour retraités / retirement residences, 514 871-2515, [email protected]