Le Fonds Amplifier Montréal - Des fondations philanthropiques annoncent leur intention de mettre sur pied un fonds pour lutter contre la crise du logement et la crise climatique

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le Collectif Amplifier Montréal, un regroupement de cinq fondations agissant notamment sur le territoire du Grand Montréal, a l'intention de lancer le Fonds Amplifier Montréal en 2023 afin de lutter contre la crise du logement et contre les changements climatiques.

L'objectif du fonds, conçu par Centraide du Grand Montréal, la Fondation familiale Trottier, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Lucie et André Chagnon et la Fondation McConnell, est de soutenir des organismes à but non lucratif dans l'acquisition ou le développement d'immeubles résidentiels. Ce fonds permettra :

D'assurer l'abordabilité des logements;

D'atteindre une haute performance environnementale et;

De favoriser la transition socioécologique de ses habitants.

Pour maximiser les retombées des projets soutenus, ceux situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal seront priorisés.

Le Fonds Amplifier Montréal aura également pour objectifs de :

Favoriser l'abordabilité en contribuant à une réduction des loyers;

Encourager la réalisation d'infrastructures vertes et communautaires à même les immeubles résidentiels;

Construire de nouvelles unités d'habitation et de préserver des unités existantes;

Accroître le parc immobilier appartenant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Le Collectif Amplifier Montréal invite les investisseurs d'impact à communiquer avec les membres du Collectif afin d'obtenir plus d'informations sur les opportunités d'investissement ou de collaboration au Fonds Amplifier Montréal.

Le portrait de la crise du logement dans le Grand Montréal

Le taux d'inoccupation, soit la proportion de logements disponibles à la location sur l'île de Montréal, était de 2,4 % en octobre 2022. Le marché du logement résidentiel est estimé en équilibre lorsque ce taux se situe autour de 3 %. Conséquemment, il existe une rareté de logements dans la région métropolitaine.

Les statistiques de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) démontrent également que les loyers ont augmenté en moyenne de 5,6 % en 2022, soit la plus forte croissance annuelle en 20 ans pour l'île de Montréal. Le parc immobilier montréalais est inabordable pour bien des habitants, notamment pour les familles.

De fait, 28 % des ménages locataires allouent plus de 30 % de leur revenu au logement dans le Grand Montréal selon le rapport des Signes vitaux sur le logement. Rappelons que selon la définition de la SCHL, un logement est jugé inabordable pour ses occupant·e·s s'ils doivent commettre un taux d'effort de plus de 30 %.

Le Fonds Amplifier Montréal contribuera directement à développer et à protéger l'offre de logements communautaires abordables sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Source : Rapport sur le marché locatif - Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL)

La responsabilité écologique du secteur de l'habitation

Au troisième rang du palmarès des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec, le secteur du bâtiment en génère plus de 10 %. De la gestion des déchets de construction à l'efficacité énergétique des bâtiments en passant par les méthodes de construction, le Fonds Amplifier Montréal prendra en compte l'empreinte écologique des bâtiments dans ses critères de sélection des projets.

Les aménagements environnants ont un impact direct sur la captation du CO 2 dans le milieu de vie. Des innovations vertes telles l'intégration de corridors verts et de boucles énergétiques dans les projets d'ensemble permettent de limiter l'émission de GES dans l'environnement. Finalement, l'empreinte écologique d'un individu est moindre s'il existe un partage bien planifié de l'espace et des services ainsi qu'un accès à la mobilité durable. Ces facteurs seront également évalués par le Fonds Amplifier Montréal.

Source : Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2019 et leur évolution depuis 1990. (MELCC)

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement un réseau de plus de 350 organismes et projets collectifs. Centraide reçoit l'appui d'entreprises et d'organisations, ainsi que du grand public. Il met en place des stratégies et des actions pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. L'an dernier, il a investi 59,1 M$ dans la communauté, soit plus de 88 % des sommes amassées lors de sa collecte de fonds annuelle. Plus de 800 000 personnes sont rejointes chaque année par les organismes appuyés par Centraide du Grand Montréal. Pour en apprendre davantage : centraide-mtl.org.

À propos de la Fondation familiale Trottier

La Fondation familiale Trottier a été établie pour créer un impact significatif et améliorer la vie des Canadiens. Elle favorise les projets de découverte scientifique, l'amélioration de l'éducation, l'atténuation du changement climatique et la protection de l'environnement, l'amélioration des soins de santé et des patients, ainsi que le soutien d'une sélection d'initiatives communautaires et internationales. Pour en apprendre davantage : fondationtrottier.com.

À propos de la Fondation du Grand Montréal

La Fondation du Grand Montréal est au service et à l'écoute de sa communauté. En collaboration avec ses partenaires, elle mobilise les ressources philanthropiques, diffuse des connaissances et catalyse des initiatives. Ainsi, elle soutient la communauté afin de faire progresser les Objectifs de développement durable dans le Grand Montréal. La FGM aspire à une communauté exempte de pauvreté et de discrimination, où toutes et tous peuvent réaliser leur potentiel et vivre dans un environnement sain, aujourd'hui et dans l'avenir. Site web : fgmtl.org.

À propos de la Fondation Lucie et André Chagnon

La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au Québec. Pour ce faire, elle met l'ensemble de ses leviers au service de la justice sociale et du renforcement de la capacité d'agir de celles et ceux qui y œuvrent tous les jours, sans relâche. Pour plus d'information : fondationchagnon.org

À propos de la Fondation McConnell

La Fondation McConnell est une fondation canadienne privée qui contribue à des approches diverses et innovantes en matière de résilience des communautés, de réconciliation et de changements climatiques. Elle aspire à une société plus résiliente, inclusive et durable en mesure de surmonter ses enjeux complexes. Pour plus de renseignements : mcconnellfoundation.ca.

