Le Fonds Afro-Entrepreneurs bénéficiera du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN)

QUÉBEC, QC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs des communautés noires font d'importantes contributions à l'économie canadienne. Or, ils continuent d'être confrontés au racisme systémique et à des obstacles lorsqu'ils souhaitent démarrer une entreprise ou prendre de l'expansion. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation. Le gouvernement du Canada travaille pour éliminer ces obstacles de longue date avec son tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) -- un investissement de plus de 400 millions de dollars pour favoriser la réussite à long terme des entrepreneurs et propriétaires d'entreprise des communautés noires.



L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie, accompagné d'Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, que deux organisations recevront 7 981 376$ dans le cadre du Fonds pour l'écosystème national à Montréal.

Le Fonds Afro-Entrepreneurs, situé dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie, recevra 2 995 600$. Le Fonds Afro-Entrepreneurs finance des entreprises dirigées par des entrepreneurs des communautés noires au Québec. Ce fonds d'investissement a été créé par le gouvernement du Québec en partenariat avec Filaction. Le projet du Fonds Afro-Entrepreneurs vise à développer, consolider et offrir sous un même toit des services d'appui spécialisés individuels et de groupe pour les entrepreneurs et les entreprises de communautés noires au Québec.



L'aide est fournie par l'intermédiaire du Fonds pour l'écosystème national, créé pour renforcer l'écosystème d'entrepreneuriat pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise des communautés noires de partout au Canada.

Le fonds Afro-entrepreneurs est très fier de cette attribution qui témoigne d'une reconnaissance de nos travaux, de notre investissement et qui valorise les ressources disponibles pour les communautés des entrepreneur.es noir.es du Québec.

Le lancement officiel du Fonds Afro-Entrepreneurs

C'est le 14 avril 2008 qu'a eu lieu le lancement officiel du Fonds afro-entrepreneurs. L'annonce a été effectuée en présence du ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand. Il était accompagné de la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, Mme Yolande James. Lors de cet événement 150 personnes ont répondu à l'invitation dont plusieurs entrepreneurs et personnes issues des trois communautés noires, différents partenaires et organisations en développement économique.

Le Fonds afro-entrepreneurs est un organisme-à-but-lucratif dirigé majoritairement par des entrepreneurs des communautés noires. Le Fonds-Afro-Entrepreneurs est l'une des seules organisations au Canada ayant une expertise en financement et en accompagnement dédiée uniquement aux entreprises des communautés noires, avec un Track record et une crédibilité reconnue. Depuis sa création, le Fonds-Afro-Entrepreneurs a rencontré plus de 450 entrepreneurs. De ce nombre, 250 ont été accompagnés et 200 ont été référés à nos partenaires. Parmi les personnes accompagnées, 75 ont bénéficié d'un financement pour un montant total investi de 2,7 millions de dollars, créant et maintenant plus de 350 emplois.

La mission du Fonds Afro-Entrepreneurs est de donner l'accès à du financement aux gens d'affaires noirs du Québec, afin de favoriser la création d'entreprises et le développement d'emplois durables au sein de ces communautés. Quel que soit l'âge des entrepreneurs, le secteur d'activités dans lequel ils s'inscrivent et la forme juridique, le Fonds intervient lors du développement et la croissance des entreprises dirigées par des entrepreneurs noirs sur l'ensemble du territoire du Québec.

« En tant que président du conseil d'administration du fonds Afro-Entrepreneurs, avec lequel je suis impliqué depuis sa création, j'accueille la nouvelle de cette attribution avec une joie certaine ; c'est une belle reconnaissance de nos travaux et de nos missions et cela permettra de continuer à outiller et accompagner les entrepreneurs des communautés noires du Québec »

Stanley Aleong - Président du CA du Fonds Afro-Entrepreneurs

« Filaction est très heureux d'apprendre que le Fonds Afro-Entrepreneurs puisse bénéficier de cette attribution, depuis le début nous soutenons le Fonds et veillons à son développement ainsi qu'à son accessibilité »

Milder Villegas - Directeur Général de Filaction

