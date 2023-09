MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Quadbridge Inc. (Quadbridge), un fournisseur nord-américain de services et solutions informatiques de premier plan, annonce aujourd'hui que son fondateur et PDG, PJ Emam, assumera désormais le rôle de président du conseil d'administration, alors que Steve Leslie a été nommé PDG.

Depuis sa fondation en 2007, Quadbridge s'est rapidement taillé une excellente réputation comme fournisseur de services et de solutions informatiques. L'organisation a développé ses activités d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord, établi des partenariats avec des centaines de fournisseurs de pointe des technologies émergentes, fourni ses services à des milliers d'entreprises, figuré à plusieurs reprises sur la liste des entreprises canadiennes à la croissance la plus rapide, réalisé les acquisitions de DTM Systems Corp. et d'Able-One Systems Inc., tout en instaurant une culture d'entreprise digne de mention.

« Quadbridge a accompli encore plus que ce que j'imaginais dans mes rêves les plus fous à nos débuts il y a 16 ans. C'est grâce à notre dévouement et à notre ténacité que nous y sommes parvenus, a déclaré PJ Emam. Alors que j'entame mon prochain chapitre chez Quadbridge, je suis fier de notre parcours et je sais que notre histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. »

Steve Leslie arrive chez Quadbridge doté d'une vaste expérience dans le secteur des technologies de l'information. Steve a occupé des fonctions de haut niveau en développement d'entreprise, en ventes et en marketing pour Telus, Softchoice et Xerox. Durant son mandat, Steve a dirigé des équipes de plus de 700 personnes qui ont réalisé des changements transformationnels en développant des secteurs d'activité, en mettant en œuvre des stratégies de mise sur le marché et en mettant en place des cultures et des équipes très performantes.

« Je suis ravi de me joindre à cette organisation dynamique, a déclaré Steve Leslie. Avec ses capacités transfrontalières, son solide portefeuille d'offres, sa part de marché en croissance et son équipe engagée et talentueuse, l'entreprise Quadbridge est particulièrement bien positionnée pour surpasser la concurrence et progresser dans le secteur. La période à venir s'annonce emballante, car nous allons poursuivre notre croissance dans les marchés verticaux novateurs et continuer à offrir une expérience client incomparable. »

Depuis sa fondation en 2007, Quadbridge est devenue l'un des plus grands fournisseurs de services et de solutions informatiques en Amérique du Nord. L'entreprise fournit des solutions infonuagiques, de sécurité, de technologie et d'opérations de bout à bout aux entreprises de trois secteurs verticaux : les services gérés pour les fonctions TI externalisées, les services professionnels d'expertise spécialisée en matière d'initiatives axées sur les projets, ainsi que les services d'acquisition de matériel et de logiciels technologiques. Pour en savoir plus, visitez quadbridge.com.

