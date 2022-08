Le fondateur de AEE Placement, Mehdi Hammou, lance ADNX, une agence de placement internationale

LAVAL, QC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - Fort de l'expérience et de la croissance significative de AEE Placement ces dernières années au Québec, Mehdi Hammou, lance ADNX. Si AEE Placement se spécialise principalement dans les secteurs de l'ingénierie et de la santé au Québec, ADNX est une agence de placement internationale destinée surtout aux grands employeurs privés, qui s'appuie sur le savoir-faire québécois.

« J'ai eu la chance de réussir en affaires dès la vingtaine en étant extrêmement attentif aux besoins des clients. Ces dernières années, je suis resté très concentré sur AEE Placement, ses employés et ses mandats. Nous étions déjà occupés, mais la réponse à la pandémie COVID-19 nous a mobilisé comme jamais auparavant et je suis fier de ce qu'on a accompli avec AEE Placement. Aujourd'hui, à l'approche de la trentaine, et entouré d'une équipe solide, j'ai commencé à écouter le marché ailleurs et à réfléchir aux prochaines étapes. C'est de cette réflexion qu'est née ADNX », relate Mehdi Hammou.

La nouvelle entreprise de Mehdi Hammou démarre dès cet été avec l'ouverture de deux premières antennes aux États-Unis, plus précisément au Nevada et en Floride. Pourquoi ces États? Parce que les secteurs de l'hôtellerie et du divertissement y ont de constants besoins de personnel.

« C'est une relation dans le milieu du sport professionnel qui m'a mis la puce à l'oreille. Chaque fois qu'il compétitionnait dans ces deux États, il entendait parler des besoins de main d'œuvre. Et il sentait qu'il n'y avait pas de joueur bien structuré comme l'est AEE Placement et avec les moyens et l'appétit que je suis prêt à déployer », raconte Mehdi Hammou, qui a validé l'information sur le terrain et a tissé des relations sur place avant de plonger.

Si c'est aux États-Unis que démarre l'aventure ADNX, Mehdi Hammou voit déjà bien plus grand et reste à l'écoute des opportunités, qu'elles viennent du Moyen-Orient, qui dépend souvent de l'expertise étrangère, ou encore du marché boursier, où certaines agences de placement sont déjà cotées.

Mais pour l'heure Mehdi Hammou est affairé à superviser l'ouverture de ses nouveaux bureaux et le lancement du site web qui sera en ligne sous peu à l'adresse suivante : adn-x.com

