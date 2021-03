Le FMC supporte la création de Voicetrip, la plateforme de divertissement géolocalisée

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Volet expérimental du FMC encourage le développement de contenus de médias numériques interactifs et d'applications qui sont à la fine pointe de l'innovation. La plateforme VoiceTrip est conçue pour découvrir des destinations à travers des expériences immersives géolocalisées à la croisée de la réalité augmentée (RA) et de l'audio spatialisé.

Dans un premier temps, le projet consiste en la création de contenus qui mettront en valeur la créativité numérique montréalaise. Pour cette première mouture, plusieurs studios et artistes indépendants sont associés au projet dont les studios Parade, DPT, Immersion, l'humoriste Derek Séguin et le spécialiste de la mafia italienne et du crime organisé André Cédilot.

«La pandémie nous a poussé à découvrir l'art, la culture et le divertissement autrement. Nous voulons participer à la réinvention des espaces publics artistiques et appuyer le positionnement de Montréal comme l'un des leaders mondiaux de la créativité numérique. La RA va nous aider à voir nos villes différemment. Nous voulons créer une sorte de galerie à ciel ouvert qui permettra de découvrir différents attraits de Montréal de façon ludique. Les contenus porteront aussi sur les Montréalais, révélant les contrastes, les incongruités, les bizarreries qui nous rassemblent et nous distinguent.» mentionne Jonathan Rouxel, président-directeur général et directeur de création de Prologue.

À l'aide de l'application VoiceTrip, les visiteurs pourront débloquer une série d'œuvres immersives en RA. Du Mont-Royal, à l'Orange Julep, de la Biosphère, en passant par le Stade Olympique, la ville souterraine, le Casino, l'Insectarium, l'Isle Saint-Hélène, les Silos à grain, le Palais des congrès incluant les Grands Hôtels, les attractions ne manquent pas à Montréal.

La plateforme permet à ses partenaires de distribution et de promotion de générer des revenus autonomes, se positionnant ainsi comme partenaire de la relance touristique. L'ambition du projet est de permettre, à termes, à des attractions, des studios et des artistes indépendants de diffuser et de monétiser leurs contenus.

Le projet est appuyé depuis ses débuts par les accélérateurs du MTlab et de Zù, ainsi que Tourisme Montréal, Le Festival Juste pour rire, Behavior Interactif et l'Association des hôtels du Grand Montréal.

À propos de Prologue

Prologue travaille avec diverses technologies, développeurs et ingénieurs pour concevoir des expériences immersives en temps réel basées sur la localisation. Le studio oeuvre avec des pionniers des technologies émergentes comprenant la RA, l'apprentissage machine, la vision machine et l'audio spatialisé. Pour plus d'infos visitez www.voicetrip.com

Renseignements: Jonathan Rouxel, PDG & Directeur de création, 514 655-2654, [email protected]