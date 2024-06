LE FLEUVE NOUS UNIT : UNE CAMPAGNE POUR VALORISER L'INDUSTRIE MARITIME

QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes), avec l'appui financier du ministère des Transports et de la Mobilité durable, est heureuse d'annoncer le lancement officiel de la campagne « Le Fleuve nous unit », dédiée à valoriser l'ensemble de l'industrie maritime québécoise.

Ce projet ambitieux vise à souligner l'importance cruciale de l'industrie maritime dans notre quotidien, ainsi que son impact positif sur notre économie, notre alimentation, notre environnement et notre développement technologique.

« L'industrie maritime occupe une place névralgique dans la vie de tous les jours. Cette campagne vise à mettre en lumière les nombreux avantages et innovations qu'apporte ce secteur d'activité. En effet, on oublie parfois que l'industrie maritime garantit un approvisionnement alimentaire régulier, stimulant l'économie locale, tout en étant soucieuse de l'environnement et par l'adoption de technologies de pointe », souligne Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Sodes.

Au cœur de vos commerces

L'industrie maritime est au cœur de notre économie, facilitant le commerce des biens et le transport de marchandises à travers le monde. Elle connecte les entreprises aux marchés internationaux, les approvisionne en matière première stimulant ainsi la croissance économique et la prospérité.

Au cœur de votre alimentation

Nos assiettes sont également influencées par l'industrie maritime. Que ce soit des fruits et légumes, de la farine, du sucre ou encore du cacao, en passant par le transport d'engrais agricole, cette industrie garantit un approvisionnement et un soutien constant à la production de produits frais et de qualité, contribuant ainsi à notre bien-être et à notre santé.

Au cœur de votre environnement

La protection de l'environnement est une priorité pour l'industrie maritime. En investissant dans des pratiques durables, pour la réduction des émissions de carbone et la protection de la biodiversité marine, elle s'engage activement à préserver nos océans, nos écosystèmes et notre Saint-Laurent.

Au cœur des nouvelles technologies

Finalement, afin de rester compétitive, de respecter les écosystèmes et les communautés, une multitude d'innovations sont mises en place. Des bateaux électrifiés en passant par les systèmes de gestion de flotte avancés, elle développe les nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et minimiser son empreinte environnementale.

La campagne « Le Fleuve nous unit » est conçue pour sensibiliser le public aux occasions que présentent l'industrie maritime. Pour ce faire, un éventail d'activités et d'informations sera diffusé à travers divers médias. Des ateliers éducatifs, des conférences, et d'autres événements interactifs seront organisés pour permettre aux participants de mieux comprendre cette industrie d'importance pour la province. En parallèle, une stratégie de communication multimédia sera déployée, comprenant des campagnes sur les réseaux sociaux, des articles dans la presse locale et des publications en ligne.

Restez informés et engagés en suivant nos médias sociaux ainsi que nos communications futures pour découvrir les prochaines étapes de cette campagne.

Pour consulter la campagne de valorisation : https://st-laurent.org/valorisation/

À propos de la Sodes

La Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de fédérer les parties prenantes formant l'écosystème maritime québécois autour des occasions économiques, environnementales et sociales qu'offre le corridor Saint-Laurent.

