SAINT-HYACINTHE, QC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Préval AG, une entreprise agroalimentaire internationale dont le siège social est situé à St-Hyacinthe, au Québec, annonce aujourd'hui l'acquisition de deux actifs de la North American Lamb Company (NALCO). Située en Alberta, NALCO est une entreprise assurant la chaîne d'approvisionnement de l'agneau dans l'Ouest canadien et détenant les deux marques de commerce Sungold et Lamb Tonight. Pour Préval AG, il s'agit donc de la première ferme et usine dédiés à l'agneau canadien hors Québec. Avec cette transaction, la société génèrera des ventes de plus de 750 millions de dollars et emploie maintenant plus de 1 600 personnes au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud.

Alex Fontaine, président-directeur général de Montpak, propriété de Préval, a annoncé : « Nous sommes fiers d'ajouter ce qui est maintenant Westfine Meats Inc. et West Excelamb Inc. à notre famille diversifiée d'entreprises. Nous avons le bonheur d'acquérir des installations de classe mondiale qui préserveront le même standard de qualité que l'on connait bien de Préval AG. » Ainsi, l'entreprise voit son offre locale de produits d'agneaux bonifiée pour la clientèle de l'Ouest canadien. « Pour nous, l'approvisionnement local est crucial et c'est pourquoi nous travaillerons étroitement avec les producteurs locaux pour augmenter la mise en marché des produits d'agneaux dans le marché canadien », a conclu M. Fontaine.

Le nouveau directeur général de l'usine de transformation, Stéphane Beausoleil, sera un acteur clé de l'intégration de la nouvelle entreprise dans la famille Préval AG. « Nous avons tous hâte de travailler avec l'équipe en place et combiner nos expertises acquises au fil des ans pour faire rayonner la qualité des produits d'agneau canadien sous les marques Sungold, Lamb Tonight et Famille Fontaine. »

À propos de Préval AG

Préval AG est une société du domaine agroalimentaire regroupant 42 entreprises, notamment Montpak International et Délimax, et dont les activités incluent l'élevage et l'abattage de veaux, de bœufs et d'agneaux, le transport et la transformation de viandes, la production de cultures maraîchères et le traitement des grains. Préval AG, dont le siège social se situe à Saint-Hyacinthe au Québec, compte aujourd'hui plus de 1 600 employés au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud. La société accorde une grande importance au bien-être animal et aux principes d'économie circulaire, de récupération et de réduction de l'empreinte écologique. Propulsée par l'innovation et le développement agricole durable, Préval AG a pour ambition de devenir une référence dans le secteur agroalimentaire en Amérique du Nord. https://www.prevalag.com/

