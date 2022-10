LE FJORD DU SAGUENAY, DEUXIÈME RÉGION ENTIÈREMENT CONNECTÉE PAR COGECO DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION HAUTE VITESSE

MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Connexion, la filiale de Cogeco Communications inc. (TSX: CCA), est fière d'offrir l'accès à l'Internet haute vitesse aux citoyens de la municipalité de L'Anse-St-Jean-Dery, Rivière-Éternité et Saint-Félix-d'Otis. Pour ce secteur, 93 kilomètres de fibres ont été déroulés pour offrir à près de 550 foyers l'accès à toute sa gamme de service. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'Opération haute vitesse visant à connecter tous les Québécois et Québécoises et ainsi contribuer à afficher le plus haut taux de connectivité au Canada soit un pourcentage avoisinant 100 %.

« Au nom de tous mes collègues, je suis plus que fière d'annoncer que Cogeco poursuit sa mission de connecter les régions et ses communautés. Avec cette annonce, les citoyens de la région du Fjord du Saguenay sont officiellement la seconde région dorénavant connectée à près de 100% depuis le début de l'Opération haute vitesse. C'est un jalon important pour nous! » mentionne Nancy Audette, vice-présidente et directrice générale, consommateurs chez Cogeco Connexion.

Rappelons que pour Cogeco, deuxième fournisseur de service Internet ayant eu le plus de foyers à connecter, l'Opération haute vitesse représente plus de 6000 km de fibre à dérouler, soit la distance entre le Québec et l'Italie, et ce à travers 180 municipalités du Québec réparties dans plus de 34 MRC. C'est aussi plus de 100 000 poteaux qui ont nécessité des relevés ainsi que des demandes de permis d'accès.

D'ici les prochaines semaines, les résidents et résidentes qui seront progressivement connecté(e)s, pourront bénéficier d'un accès à la gamme complète des services de Cogeco, notamment à des services Internet haute vitesse proposant des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1 Gig et à une utilisation illimitée dans la plupart des forfaits, à l'offre télévisuelle la plus flexible et à son produit EPICO dans la plupart de ses territoires, ainsi qu'à la téléphonie. Pour connaître tous les détails concernant l'Opération haute vitesse chez Cogeco, les citoyens peuvent consulter le lien suivant: operationhv.ca .

Cogeco Connexion regroupe l'ensemble des opérations canadiennes de câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, selon le nombre de clients abonnés au service Internet. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de 65 ans, Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco Communications fournit des services à large bande (Internet, télévision et téléphone) à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans douze États des États-Unis.

