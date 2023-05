CHINO HILLS, Californie, 23 mai 2023 /CNW/ - Le mois de mai, Mois de la sensibilisation à la santé mentale, offre l'occasion de sensibiliser les gens aux problèmes de santé comportementale et de réduire la stigmatisation à ce sujet.

Une maladie ou un trouble mental est un problème de santé mentale qui perturbe la capacité d'une personne de penser, de ressentir ou d'agir.

La stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale touche des millions de personnes chaque jour, et bon nombre d'entre elles sont aux prises avec des problèmes de santé mentale pendant des années, sans obtenir l'aide nécessaire.

1 personne sur 5 souffrira d'un problème de santé mentale au cours de sa vie, en raison de plusieurs facteurs, y compris la génétique, la toxicomanie et les événements de la vie (p. ex., traumatisme ou abus). Les autres causes comprennent des facteurs sociaux, géopolitiques, environnementaux ou économiques.

La santé mentale est essentielle au bien-être d'une personne et s'inscrit dans un continuum complexe. Chaque personne vit les choses différemment, selon divers degrés de difficulté, ce qui donne lieu à divers diagnostics sociaux et cliniques.

Dans le but de renforcer la santé mentale, le Fit Body Boot Camp offre un environnement sécuritaire et accueillant où les clients peuvent profiter de séances d'entraînement spécialisées et d'un encadrement en nutrition.

L'exercice diminue les hormones de stress, qu'on appelle cortisol. Il augmente également les endorphines, ce qui renforce les substances chimiques de l'organisme responsables de la sensation de bien-être.

Le fait de rester actif peut soulager des symptômes qui mettent en danger l'équilibre mental, comme la dépression et l'anxiété.

Fit Body combat la crise actuelle en matière de santé mentale et fait de la prévention en aidant les Américains à développer leur état d'esprit, à s'entraîner et à maintenir une alimentation nutritive.

Les établissements Fit Body organisent leur « May Fit Body Murph Challenge » ce mois-ci. Il s'agit d'un défi à l'échelle de la marque dans le cadre duquel les clients effectuent une série d'entraînements mettant à l'épreuve leurs capacités physiques et mentales. Grâce à l'activité physique, les clients peuvent bâtir leur confiance, cesser d'avoir des pensées et des émotions négatives et bénéficier d'un soutien social.

L'exercice éloigne les problèmes de santé mentale avant qu'ils ne surviennent et améliore les symptômes des maladies mentales existantes, comme la prise de poids associée à un traitement antipsychotique.

Bien qu'il ne soit pas possible d'empêcher tous les troubles mentaux de se développer, l'adoption de saines habitudes peut prévenir ou contrôler la plupart des problèmes de santé mentale.

La sensibilisation à la santé mentale est essentielle pour obtenir des améliorations et atteindre une compréhension sociale. Celle-ci peut être réalisée par l'éducation, mais aussi par des dons de temps et d'argent, le fait de veiller sur les autres ou d'adopter de saines habitudes.

« L'entraînement m'a montré à quel point la vie peut être extraordinaire et à quel point il est possible de se sentir bien. J'ai perdu 50 livres et j'ai développé ma force mentale, pour moi-même, mon mari et mes deux enfants », a déclaré Heather Jones, une cliente du Fit Body Boot Camp.

« La santé, c'est pour tout le monde! Il est toujours possible d'augmenter votre énergie et d'améliorer votre vision de la vie, peu importe votre âge ou votre condition physique. Il est remarquable de constater le nombre de vies que nous avons changées et sauvées en montrant à nos clients comment prendre soin d'eux-mêmes », a déclaré Bryce Henson, chef de la direction de Fit Body et propriétaire de l'emplacement.

À propos de Fit Body Boot Camp

Fondé en 2009 par Bedros Kueilian, Fit Body Boot Camp est le camp d'entraînement qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il offre à ses membres partout dans le monde des camps d'entraînement abordables et de haute intensité dont les sessions de 30 minutes axées sur la perte de graisse mettent le corps au défi et donnent des résultats probants. En tant que marque bien établie et primée, Fit Body Boot Camp a été reconnue par le magazine Inc. et figure sur sa liste des 5 000 entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. La marque figure aussi au palmarès des 500 franchises du magazine Entrepreneur. Comptant des centaines d'établissements en Amérique du Nord, Fit Body Boot Camp prend de l'expansion grâce au franchisage, offrant un investissement de premier ordre pour les clients éventuels admissibles. Pour de plus amples renseignements sur Fit Body Boot Camp, y compris les possibilités de franchise, consultez le site https://fitbodybootcamp.com/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/924166/Fit_Body_Boot_Camp_Logo.jpg

SOURCE Fit Body Boot Camp

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]