Le Financial Modeling Institute s'associe à l'Institut des experts en évaluation d'entreprises pour fournir le programme FMI Foundations aux étudiants CBV inscrits

En reconnaissance de l'importance des compétences en modélisation financière, l'Institut des CBV fournira le programme FMI Foundations à tous les étudiants.

TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le Financial Modeling Institute (FMI), le seul organisme d'accréditation en modélisation financière au monde, qui sert actuellement des candidats dans plus de 50 pays, a annoncé aujourd'hui qu'il s'est associé à l'Institut des experts en évaluation d'entreprises (Institut des CBV) pour fournir à tous les étudiants inscrits au programme d'études menant au titre de CBV l'accès à FMI Foundations, un programme d'introduction qui couvre les concepts clés et les pratiques exemplaires en matière de modélisation financière. À compter de 2025, tous les étudiants CBV inscrits devront réussir le programme FMI Foundations afin de passer l'examen de qualification des membres (EQM) et d'obtenir le titre de CBV.

« La mise en œuvre du programme FMI Foundations nous permet de mieux servir les CBV qui sont impatients d'améliorer leurs compétences et de renforcer leur expertise », a déclaré Christine Sawchuk, présidente-directrice générale de l'Institut des CBV. « En phase avec notre réseau engagé de CBV qui sont membres ou étudiants inscrits partout au Canada et dans le monde, nous nous efforçons d'atteindre les normes d'exercice les plus élevées en matière d'évaluation d'entreprises et sommes heureux d'offrir maintenant le programme de FMI, car le besoin de compétences en modélisation financière n'a jamais été aussi grand. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'Institut des CBV pour fournir notre programme FMI Foundations de 15 heures aux CBV et à tous les étudiants inscrits », a déclaré Ian Schnoor, directeur général du FMI. « L'Institut des CBV reconnaît que les modèles financiers sont les outils de prise de décisions les plus importants en finance; FMI Foundations est un excellent complément au programme d'études menant au titre de CBV. Les candidats peuvent également utiliser le programme comme tremplin pour obtenir l'accréditation de Advanced Financial Modeler, car le FMI offre des accréditations de classe mondiale en modélisation financière.

Avec l'ajout de FMI Foundations à son programme d'études, l'Institut des CBV démontre son leadership en offrant une accréditation très appréciée. Le FMI est fier de s'associer à l'Institut des CBV et à d'autres associations et institutions de premier plan à l'échelle mondiale.

À propos de l'Institut des CBV

Depuis 1971, l'Institut des CBV dirige la profession d'expert en évaluation d'entreprises (« CBV ») - le seul titre canadien dédié à l'évaluation d'entreprises. L'Institut des CBV maintient les normes d'exercice les plus élevées en matière d'évaluation d'entreprises grâce à l'éducation, l'accréditation et la gouvernance du titre de CBV, dans l'intérêt du public. L'Institut des CBV est un chef de file dans la communauté internationale de l'évaluation et s'engage à faire progresser l'excellence professionnelle en matière d'évaluation d'entreprises à l'échelle mondiale. Les CBV professionnels sont reconnus à l'échelle internationale comme possédant le jugement et la formation analytique requis pour un large éventail de besoins en matière d'évaluation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://cbvinstitute.com/.

À propos du Financial Modeling Institute (FMI)

La mission du FMI est de promouvoir la sensibilisation, l'excellence et la discipline dans la modélisation financière à l'échelle mondiale grâce à ses programmes d'accréditation de classe mondiale. Grâce à la recherche et aux essais, le FMI a développé des examens qui placent la barre haut en ce qui concerne les compétences de modélisation et de validation. Le FMI fournit des ressources d'examen pour soutenir les candidats, et offre des examens de modélisation financière rigoureux et surveillés.

Le FMI offre l'accréditation de niveau 1 Advanced Financial Modeler (AFM), l'accréditation de niveau 2 Chartered Financial Modeler (CFM) et l'accréditation de niveau 3 Master Financial Modeler (MFM). Le FMI offre également un programme d'introduction à la modélisation financière appelé FMI Foundations. Pour en savoir plus sur le Financial Modeling Institute, visitez https://fminstitute.com/.

