Le financement par capital de risque des entreprises canadiennes s'est accru pour la troisième année de suite et affiche une hausse de 16 % par rapport à 2018

Selon le rapport canadien MoneyTreeMC de PwC Canada et de CB Insights

Les entreprises canadiennes financées par capital de risque ont réuni 4,1 G$ US (tous les chiffres sont exprimés en dollars américains) sur 469 transactions en 2019.

Les transactions visant des entreprises en prédémarrage et en démarrage ont représenté la majorité des investissements réalisés en 2019.

Le financement à Toronto a atteint 1,3 G$ pour une deuxième année de suite; la capitale ontarienne continue d'occuper le premier rang au chapitre du financement, suivie de Montréal et de Vancouver .

TORONTO, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Les entreprises canadiennes financées par capital de risque ont réuni 4,1 G$ (tous les chiffres sont exprimés en dollars américains) sur 469 transactions en 2019. Ce montant record a également marqué la troisième année de croissance du financement par capital de risque. Le financement a grimpé de 16 % par rapport à l'année précédente, mais le nombre de transactions a reculé de 11 % selon le rapport canadien MoneyTreeMC de PwC Canada et de CB Insights.

« Les entreprises canadiennes financées par capital de risque ont connu une autre année de financement record grâce à un excellent second semestre. Bien que le nombre total de transactions ait reculé, la taille médiane des transactions a grimpé de 13 %, signe de l'état de santé et de la croissance de l'écosystème. Étant donné que les investisseurs continuent d'être conscients de la valeur de l'innovation, le Canada a pu se démarquer de ses pairs à l'échelle mondiale, » a expliqué Sabrina Fitzgerald, leader nationale, secteur Technologie, de PwC Canada.

« Les investissements de capital de risque réalisés au Canada ont augmenté pour une troisième année d'affilée, atteignant des sommets records à Toronto et à Vancouver en 2019 », souligne Anand Sanwal, cofondateur et chef de la direction de CB Insights. « Les rondes de financement visant des entreprises en prédémarrage et en démarrage ont compté pour la majorité des transactions conclues, et les investissements continuent de croître dans les secteurs canadiens de l'IA, de la FinTech et de la cybersécurité. L'écosystème technologique du Canada est en bonne position pour 2020 et, tandis que les entreprises en prédémarrage prennent de la maturité, nous nous attendons à ce que de nombreux investisseurs des États-Unis commencent à porter une plus grande attention à l'écosystème technologique du Canada. »

« Encore une fois, le Québec continue de se distinguer en matière d'investissements dans le domaine des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Montréal, pour sa part, continue d'attirer les investissements, et ce, dans tous secteurs confondus. Les startups affichent également de bons résultats, ce qui est aussi très prometteur pour de futurs financements, lorsque ces entreprises gagneront en maturité. Le niveau atteint en 2019 demeure supérieur aux niveaux annuels de financement qui avaient cours avant 2018, année pour laquelle les résultats avaient été exceptionnellement vigoureux », indique Andrew Popliger, associé en certification, technologie, information, communications et divertissement chez PwC Canada.

Le financement des entreprises de Toronto, le principal marché canadien, a atteint plus de 1,3 G$ pour une deuxième année de suite. Le nombre de transactions s'est élevé à 175, soit seulement 5 de moins qu'en 2018.

À Vancouver, le financement a atteint son niveau le plus élevé en six ans, les startups de cette ville ayant réuni 924 M$ en 2019, soit plus du double du montant mobilisé en 2018. Le nombre de transactions a chuté, passant de 109 en 2018 à 72 en 2019. Il demeure toutefois supérieur aux niveaux antérieurs à 2018, la taille moyenne des transactions ayant entraîné une hausse du financement.

Le nombre et la valeur totale des transactions demeurent à des niveaux sains à Montréal. Après un solide S2 2019, le financement des entreprises de Montréal a totalisé 931 M$ en 2019, soit seulement 11 M$ de moins qu'en 2018.

Waterloo et Calgary ont complété le groupe des principaux marchés canadiens : les entreprises de Waterloo ont réuni 139 M$ sur 25 transactions et celles de Calgary, 132 M$ sur 22 transactions.

Principaux faits saillants de 2019 :

En 2019, les rondes de financement visant des entreprises en prédémarrage et en démarrage ont continué de représenter la majorité des investissements.





Le financement et le nombre de transactions visant des entreprises canadiennes financées par capital de risque du secteur de l'intelligence artificielle ont atteint des niveaux records en 2019. Le financement a grimpé de 49 % pour se chiffrer à 658 M$ en 2019. Le nombre de transactions a également progressé de façon constante pour atteindre 57 en 2019, un record.





Le financement et le nombre de transactions visant des FinTech canadiennes financées par capital de risque ont aussi atteint des niveaux records. Le financement des FinTech canadiennes a plus que doublé en 2019 pour s'établir à 776 M$, une hausse de 104 % par rapport à 2018. Le nombre de transactions a crû de 11 % par rapport à 2018 et a atteint 59, soit un nouveau sommet.





a atteint 59, soit un nouveau sommet. Le financement des entreprises canadiennes du secteur de la cybersécurité a atteint un nouveau sommet en 2019, soit une somme de 398 M$ répartie entre 19 transactions. Cette hausse du financement s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de transactions, qui est passé à 19.





Bien que le financement des entreprises canadiennes financées par capital de risque du secteur des technologies de l'énergie propre ait reculé de 33 %, le nombre de transactions a monté de 50 % par rapport à l'année précédente, ce qui reflète l'intérêt accru que les investisseurs portent à ce secteur.





Le financement et le nombre de transactions visant des entreprises canadiennes du secteur de la santé numérique ont diminué légèrement en 2019, le financement total chutant de 26 % par rapport à 2018 et le nombre de transactions, de 14 %. En tout, ces entreprises ont réuni une somme de 135 M$ sur 31 transactions.





le nombre de transactions, de 14 %. En tout, ces entreprises ont réuni une somme de 135 M$ sur 31 transactions. Les investisseurs les plus actifs au Canada ont été, dans l'ordre, BDC (y compris toutes les divisions de financement par capital de risque et par capital de croissance et de transition), Real Ventures, SOSV et Panache Ventures qui occupent le troisième rang à égalité, suivi de Investissement Québec, puis de MaRS Investment Accelerator Fund, Inovia Capital et le Fonds de solidarité FTQ qui sont à égalité au sixième rang.

