L'entreprise possède plus de dix ans d'expérience en formulation et en commercialisation de produits antiparasitaires naturels et biologiques pour les plantes, la maison et la santé publique.

VANCOUVER, BC, le 10 sept. 2024 /CNW/ -- Catalera BioSolutions (Catalera), une entreprise innovante pionnière dans le domaine des solutions de lutte biologique, a annoncé aujourd'hui la clôture initiale de son tour de financement de série A. Lancée à la mi-mai, Catalera est une société indépendante issue de Terramera, une entreprise agrotechnologique de Vancouver.

Le démarrage de Catalera a été possible grâce à un tour de financement de 8 millions de dollars américains mené par S2G Ventures (S2G), et à un investissement consécutif de Financement agricole Canada (FAC) Capital. La clôture d'un second et dernier tour est prévue au quatrième trimestre de 2024.

Catalera met au point des produits biologiques innovants en s'appuyant sur une gamme de technologies brevetées spécialement conçue pour surmonter les principaux défis qui, jusqu'ici, empêchent l'adoption généralisée des produits biologiques. Forte d'un portefeuille de produits commerciaux bien établis, notamment RANGOMD pour les cultures spéciales, SOCOROMD pour les cultures en rangs, VaporpadMD pour le traitement professionnel contre les punaises de lit et TRIFECTOMD, récemment homologué au Mexique, l'entreprise est bien placée pour déployer plusieurs nouveaux produits biologiques au cours des prochaines années et ainsi élargir considérablement son portefeuille.

L'industrie des produits chimiques de synthèse à usage agricole et des produits antiparasitaires grand public, chiffrée à 70 milliards de dollars, est confrontée à d'importants défis découlant de près d'un siècle de dépendance excessive à l'égard des produits chimiques de synthèse. Cette situation a des répercussions considérables dans le monde, notamment des risques pour la sécurité alimentaire, des dommages aux sols et à l'eau et des effets négatifs sur la santé humaine.

« Les consommateurs, les gouvernements et l'industrie, y compris les plus grandes entreprises agricoles du monde, veulent passer aux produits biologiques. Mais les solutions naturelles ont besoin d'un coup de pouce pour répondre aux besoins de l'industrie, des producteurs agricoles et des consommateurs. Catalera, qui est une entreprise expérimentée et agile, détient les clés pour libérer le potentiel des produits biologiques et avoir un impact majeur sur l'agriculture et d'autres secteurs, affirme Matthew Dahabieh, PDG de Catalera. Notre équipe met au point des produits biologiques sûrs, efficaces et économiques depuis plus de dix ans. Nous avons lancé plusieurs produits avec des partenaires de premier plan et disposons d'un pipeline passionnant de nouveaux produits en cours de développement, que ce nouveau financement nous permettra de mettre sur le marché. »

« Nous nous trouvons à un moment charnière du marché des produits biologiques. La convergence d'événements mondiaux entraînant de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les préoccupations croissantes concernant l'impact de l'utilisation d'engrais incitent de nombreux agriculteurs à réévaluer leur approche, observe Sanjeev Krishnan, associé directeur chez S2G. Nous croyons que les capacités distinctives de la plate-forme de Catalera pour élargir la gamme de solutions biologiques et le portefeuille de produits de pointe annoncent un avenir prometteur pour l'industrie. Nous nous réjouissons de soutenir l'entreprise dans sa mission. »

Il s'agit du premier investissement de FAC Capital par la nouvelle branche du prêteur canadien qui est fier d'être entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada.

« FAC est heureuse d'annoncer son premier co-investissement dans Catalera BioSolutions aux côtés de S2G, qui possède dix ans d'expérience en matière d'investissement dans l'espace mondial de l'agroalimentaire et de l'agrotechnologie. Cette transaction cadre avec l'engagement de FAC à bâtir une plate-forme de solutions de capital qui offre un financement percutant aux entreprises novatrices susceptibles de faire progresser l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne, déclare Justine Hendricks, présidente-directrice générale de FAC. Nous sommes ravis de soutenir Catalera BioSolutions et de mettre à contribution notre expertise, nos données et nos relations pour l'aider à se développer et à réussir. »

À propos de Catalera BioSolutions :

Catalera BioSolutions inc. est un chef de file de l'élaboration de solutions biologiques pour les plantes, la maison et la santé publique. Établie à Vancouver, au Canada, cette entreprise possède plus de dix ans d'expérience en innovation dans le domaine de la technologie de formulation pour créer des pesticides biologiques efficaces destinés aux marchés des consommateurs, des professionnels et de l'agriculture. « Et si la chimie de synthèse n'avait jamais été inventée? » Inspirée par cette question, Catalera s'est donné pour mission de libérer le pouvoir des produits biologiques dans nos vies et d'accélérer la transition vers un avenir plus profitable! Pour en savoir plus, consultez le site catalera.com [en anglais seulement].

À propos de S2G Ventures :

S2G est une société qui investit dans des entreprises à diverses étapes de croissance. Elle se concentre sur les entreprises de capital-risque et les entreprises en croissance dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des océans et de l'énergie. L'entreprise fournit des capitaux et des ressources à valeur ajoutée aux entrepreneurs et aux équipes de direction qui recherchent des solutions innovantes fondées sur le marché et que S2G considère comme moins chères, plus rapides ou meilleures que les solutions traditionnelles. Résolue à produire des résultats mesurables à long terme, S2G structure des solutions de capital souples qui comprennent le financement d'amorçage, le capital-risque, le capital de croissance, le financement par emprunt et le financement d'infrastructure. Pour obtenir de plus amples renseignements sur S2G, visitez s2gventures.com [en anglais seulement] ou communiquez avec nous sur LinkedIn.

À propos de Financement agricole Canada :

FAC est fière d'investir à 100 % dans l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Nos employés ont à cœur la réussite à long terme de ceux qui produisent et transforment les aliments canadiens. FAC offre des solutions souples de financement et de capital, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC propose une combinaison de produits et services financiers et non financiers conçus pour répondre aux besoins complexes et changeants de l'industrie. À titre de société d'État commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

