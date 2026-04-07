Le financement de la DFC permet à PELA d'assurer un approvisionnement essentiel en antimoine aux États-Unis et sur les marchés alliés

PERTH, Australie, le 7 avril 2026 /CNW/ - Pela Global Limited (PELA), une société australienne de métaux critiques et précieux, a signé une entente de financement de développement de projet avec la société américaine de financement du développement international (DFC), obtenant ainsi jusqu'à 5 millions de dollars américains pour faire progresser son projet de redémarrage de la mine Krstov Dol Antimony en Macédoine du Nord. Cet accord marque le premier investissement de DFC dans le secteur de l'antimoine et son premier projet en Macédoine du Nord, ce qui confirme clairement le positionnement stratégique et commercial du projet.

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L'accord prévoit la possibilité d'un financement complémentaire, sous réserve de la faisabilité et du respect des critères d'investissement de la DFC, et ouvre la voie à un soutien prometteur en matière de construction et de développement à long terme.

« La DFC est fière d'annoncer son partenariat avec Pela dans le cadre de cet accord stratégique de développement de projet, notre premier en Macédoine du Nord », a déclaré Ben Black, PDG de la DFC. « En soutenant la remise en service de la mine d'antimoine et de l'usine de traitement désaffectées de Krstov Dol, ce projet contribuera à diversifier l'approvisionnement mondial en antimoine provenant de Chine et à garantir une source fiable de ce minéral essentiel pour les États-Unis et leurs alliés. »

Cet investissement est ancré dans le positionnement stratégique du projet de la mine Krstov Dol (KDM). KDM est un site d'exploitation d'antimoine en activité depuis longtemps, qui est présenté comme une source d'approvisionnement à court terme pour les marchés américains et ceux de leurs alliés. L'antimoine est un intrant essentiel dans les systèmes de défense, de semi-conducteurs et d'énergie, avec une capacité de production limitée à court terme dans les économies alliées, positionnant le projet de manière à tirer parti du resserrement de la dynamique de l'offre et de la demande.

Le financement de la DFC permettra de franchir des étapes clés de l'étude de faisabilité, notamment la réalisation d'une estimation des ressources minérales conforme au code JORC et d'évaluations respectant les normes internationales, ce qui contribuera à réduire les risques liés au projet et à le faire progresser vers la phase de développement.

Dans le prolongement de l'accord conclu avec DFC, PELA a récemment collaboré avec PGM Processing, une société basée aux États-Unis, afin d'étudier la mise en place d'un accord de vente. Dans le cadre de cet accord, PGM Processing a l'intention d'acheter à PELA un volume important de concentré d'antimoine et de résidus, sous réserve de la réussite des essais de traitement et du franchissement des étapes clés du développement du projet.

« Ensemble, l'investissement de DFC et le partenariat avec PGM Processing devraient soutenir le développement d'un approvisionnement en antimoine à court terme pour les États-Unis, ancré dans la production alliée et le traitement basé aux États-Unis », Nik Jovanovski, directeur général de PELA Global.

Situé en Macédoine du Nord, pays membre de l'OTAN et adhérent à l'UE, le projet offre une juridiction stable et stratégiquement alignée pour l'investissement. PELA Global fait progresser le projet conformément aux normes environnementales et sociales reconnues à l'échelle internationale.

Pela Global Limited est une société australienne de métaux essentiels et précieux, qui se consacre à l'exploitation responsable des ressources minérales dans la ceinture métallogénique téthysienne, en Europe du Sud-Est

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SOURCE Pela Global Limited

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