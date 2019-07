Le financement de capital de risque en hausse, selon le rapport MoneyTree™ Canada

Les entreprises canadiennes financées par du capital de risque ont réuni un montant de 1,75 G$ (tous les chiffres sont exprimés en dollars américains) répartis sur 241 transactions pour les six premiers mois de 2019.

Les rondes d'investissement dans les entreprises en prédémarrage ont considérablement augmenté, passant de 36 % de l'ensemble des transactions au premier semestre de 2018 à 49 % au premier semestre de 2019.

Toronto continue de mener comme en 2018 pour le volume et la valeur des transactions, avant Vancouver et Montréal.

TORONTO, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Les entreprises canadiennes financées par du capital de risque ont réuni un montant de 1,75 G$ (tous les chiffres sont exprimés en dollars américains) répartis sur 241 transactions pour les six premiers mois de 2019. Malgré un vigoureux deuxième trimestre, l'investissement en capital de risque dans les entreprises canadiennes recule de 13 % pour la première moitié de l'année 2019, par rapport à la même période l'année précédente, selon le rapport canadien MoneyTreeMC de PwC Canada et CB Insights.

Le nombre et la valeur des transactions au premier semestre de 2019 étaient en baisse par rapport à la même période en 2018. Si l'on tient compte des fluctuations du marché canadien de capital de risque et de la baisse modérée du nombre et de la valeur des transactions, l'innovation continue de représenter un solide investissement dans la communauté de capital de risque au Canada," indique Sabrina Fitzgerald, Leader du secteur des technologies, PwC Canada.

« Au Canada, l'écosystème des entreprises en démarrage se porte bien : le financement et le nombre de transactions ont battu des records cette année, souligne Anand Sanwal, cofondateur et chef de la direction de CB Insights. Les secteurs les plus vigoureux sont ceux de l'intelligence artificielle, de la FinTech et de la santé numérique qui ont tous atteint des sommets de financement historiques en 2018. Les investissements et le nombre de transactions se concentrent de plus en plus dans les principaux marchés que sont Toronto, Vancouver, Montréal, Québec et Calgary. Les grandes sociétés participeront probablement à un plus grand nombre de transactions au cours de la prochaine année, lorsque les investisseurs découvriront le potentiel grandissant du marché canadien. »

Les marchés de Toronto et de Vancouver continuent de mener au premier semestre de 2019 - les entreprises torontoises ayant réalisé 90 transactions pour 555 M$ et les entreprises vancouvéroises, 40 transactions pour 355 M$.

Montréal suit Vancouver avec 206 M$ sur 38 transactions. Waterloo et Ottawa, qui figurent également au palmarès des cinq principaux marchés, suivent avec respectivement 131 M$ sur 15 transactions et 122 M$ sur 11 transactions.

« Le secteur canadien de la cybersécurité connaît une activité importante, reflétant la nécessité croissante pour les entreprises de sécuriser logiciels, matériel et données dans le contexte actuel. Nous continuerons de surveiller l'activité transactionnelle dans ce secteur, indique Christine Pouliot, associée, Transactions, bureau de Montréal et directrice générale, Vente, acquisition et financement d'entreprises, PwC Canada. »

Faits saillants du S1 2019

2018 fut l'année où les entreprises de cannabis canadiennes ont connu leur plus forte activité avec 224 M$ répartis sur 51 transactions. Le financement a ralenti au S1 2019, ce secteur ayant réuni 42 M$ en 18 transactions.





L'investissement dans les sociétés canadiennes d'IA a chuté de 60 % au S1 2019, comparativement au S1 2018.





Les entreprises canadiennes de la FinTech ont réuni 252 M$ au S1 2019, soit près du double des 134 M$ mobilisés au S1 2018. Le nombre de transactions a également augmenté, passant de 23 à 28 pour la période.





Le financement des entreprises canadiennes du secteur de la santé numérique a atteint un montant record de 43 M$ au deuxième trimestre de 2019. Cependant, la taille plus petite des transactions au premier trimestre de 2019 a fait baisser de 24 % le financement au S1 2019. Le nombre de transactions lors de cette première moitié de l'année est tombé à 13.





Le financement des entreprises canadiennes en cybersécurité a chuté brutalement au deuxième trimestre de 2019, passant de 132 M$ sur 5 transactions au premier trimestre de 2019 à 2 M$ sur 4 transactions. Une transaction de taille moyenne de 26 M$ au premier trimestre de 2019 a atténué l'incidence des transactions moins importantes du deuxième trimestre, portant le financement à ce jour à près de 5 fois celui du premier semestre de 2018.





Les transactions les plus importantes du S1 2019 visaient Fusion Pharmaceuticals (105 M$) établie à Hamilton , DeepGreen Metals (100 M$) de Vancouver , Vena Solutions (87 M$) de Toronto , PDFTron Systems (71 M$) de Vancouver , Carbon Engineering (68 M$) de Vancouver et ecobee (61 M$) de Toronto .





, DeepGreen Metals (100 M$) de , Vena Solutions (87 M$) de , PDFTron Systems (71 M$) de , Carbon Engineering (68 M$) de et ecobee (61 M$) de . Les investisseurs les plus actifs au Canada étaient BDC, Real Ventures, SOSV et Medteq, le cinquième rang étant occupé ex æquo par Panache Ventures, MaRS et Anges Québec.





étaient BDC, Real Ventures, SOSV et Medteq, le cinquième rang étant occupé ex æquo par Panache Ventures, MaRS et Anges Québec. Les investisseurs canadiens sont très actifs à tous les stades, le secteur des entreprises en prédémarrage ayant obtenu la part du lion. Les investisseurs américains sont plus actifs dans le secteur des entreprises en développement.

Cliquez ici pour consulter le rapport MoneyTree.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre raison d'être est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial de cabinets de PwC, qui compte plus de 250 000 personnes dans 158 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr.

© PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2019. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC, chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse http://www.pwc.com/structure.

À propos de CB Insights

Chez CB Insights, nous croyons que les questions stratégiques commerciales les plus complexes trouvent leur réponse dans les faits. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour synthétiser, analyser et visualiser des millions de documents en vue de donner rapidement à nos clients des réponses fondées sur des faits. La majorité des entreprises du Fortune 100 font appel à nos services pour que nous les aidions à prendre des décisions plus éclairées, à prendre leur avenir en main et à tirer parti du changement.

SOURCE PwC (PricewaterhouseCoopers)

Renseignements: Pierre Campeau, Directeur, Relations publiques, Tél. : 416 687-8643, Courriel : pierre.campeau@pwc.com; Andrea Magee, Directrice, Communications, Tél. : 604 806-7008, Courriel : andrea.magee@pwc.com

Related Links

http://www.pwc.com/ca