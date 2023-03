Le Festival Soleil d'hiver est de retour : Une vague de chaleur pendant la semaine de relâche !

MONTRÉAL, le 3 mars 2023 /CNW/ - C'est ce soir que débute le Festival soleil d'hiver. Le Sud s'invite au Québec pour la 6ème édition du Festival, qui revient en force au Marché Bonsecours de Montréal après quelques années d'absence. Jusqu'à dimanche, plongez dans une ambiance chaleureuse et conviviale qui vous transportera dans un paradis torride, sans même avoir à quitter la ville.

Célébrez la diversité culturelle en partageant les richesses des traditions d'ici et d'ailleurs, dans une atmosphère haute en couleurs. Nos porte-parole Virginie Coossa et AngeLo Cadet vous emmèneront dans leur univers exotique pour vous faire vibrer et vous faire oublier le froid de l'hiver.

La danse, la musique, la mode, la gastronomie, l'art et la culture seront mis à l'honneur, avec une sélection de plus de 20 exposants et de nombreux artistes représentant des îles et des pays du Sud tels que la Martinique, la Guadeloupe, Cuba, Haïti, l'Île Maurice, Madagascar, le Pérou et bien d'autres. En famille ou entre amis, laissez-vous transporter dans un monde tropical en dégustant des spécialités culinaires délicieuses, des cocktails colorés, en interagissant avec des animaux exotiques, en assistant à des défilés de mode et en découvrant des artistes flamboyants.

Le Festival Soleil d'hiver est une véritable explosion de vie, une fête luxuriante pour vous aider à vous défaire de la grisaille hivernale et vous réchauffer le corps et l'âme. Faites monter la température en vous déhanchant sur des rythmes endiablés et profitez de l'espace tropical pour vous détendre et faire le plein d'énergie.

Rejoignez-nous pour cette pause ensoleillée et vitaminée, et contribuez à propager la chaleur et la joie en cette période hivernale. Le Festival Soleil d'hiver est une occasion unique de se rassembler afin de rapprocher les cultures du Nord et du Sud et de se laisser aller dans une ambiance festive et exotique.

Festival Soleil d'hiver, 6e édition

Le 3, 4 et 5 mars 2023

Marché Bonsecours, 350 rue St-Paul Est, Vieux-Montréal (Québec) H2Y 1H2

Vendredi 3 mars dès 18 h 30 : cocktail de lancement

Samedi 4 et dimanche 5 mars, 10 h à 18 h : activités festives et culinaires

Samedi 4 mars : lounge tropical

Samedi 4 mars 21 h : Party Soleil d'hiver

La programmation complète est disponible sur www.soleildhiver.com

Billets en vente sur EventBrite

Admission générale deux jours (4 et 5 mars de 10 h à 18 h) : 20 $

GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

À propos du Festival Soleil d'hiver

C'est en 2012 que le Festival Soleil d'hiver a été lancé. Le Canada et particulièrement le Québec est reconnu mondialement pour ses hivers froids, enneigés, mais surtout interminables. Le Festival Soleil d'hiver profite de cette toile de fond pour offrir des activités débordant de chaleur. Après quelques années de pause, Soleil d'hiver revient en force en 2023 avec une édition énergisante.

Les médias sont invités à venir rencontrer les porte-parole vendredi à partir de 18 h 30 et samedi entre 10 h 15 et 12 h 15. Veuillez confirmer votre présence avec la soussignée.

