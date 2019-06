Le Festival Musique du Bout du Monde fait lever le soleil sur le Mont-Royal avec Elisapie

C'est au petit matin, vers 4h30, qu'une centaine d'invités ont assisté à une prestation intime et unique d' Elisapie sur le belvédère du Mont-Royal. Une énergie particulière animait les spectateurs et curieux venus se rassembler au sommet de la ville à l'aube, entre la nature et l'urbain. L'objectif de cet évènement est de partager l'émotion qui sera vécue lors du spectacle du 11 août prochain au Cap-Bon-Ami, dans le Parc Forillon, et de célébrer la 13 e édition de la Journée de la Gaspésie.

Le Festival Musique du Bout du Monde est d'ailleurs fier d'annoncer que le spectacle du 11 août se déroulera à guichet fermé.

Dévoilée un peu plus tôt au mois d'avril, la programmation de cette édition se démarque encore par son éclectisme, à mi-chemin entre héritage et modernité, reflet de l'état d'esprit des gens d'ici et du mélange des cultures. Habitué à proposer des spectacles sur plus de 22 plateaux, le comité de programmation innove en demandant par exemple aux artistes d'Organ Mood d'adapter leur création de Vjing aux voiles du lieu touristique de Gaspé, Berceau du Canada. Le Chapiteau des grands spectacles Hydro-Québec sera le théâtre d'une grande fête mêlant des artistes d'ici avec Hubert Lenoir, Half Moon Run, Galaxie, et des artistes d'ailleurs, avec Shantel, le collectif haïtien Lakou Mizik et le groupe cubain Alain Pérez y la Orquesta.

La 16e édition du Festival Musique du Bout du Monde est présenté par Loto-Québec en collaboration avec Telus. Le pré-festival se tiendra du 3 au 7 août 2019 sur tout le territoire de la Ville de Gaspé et le festival aura lieu au centre-ville de Gaspé du 8 au 11 août 2019. Sa programmation diversifiée et originale conserve un bon équilibre entre têtes d'affiche connues du grand public, coups de cœur, découvertes et artistes de la relève.

Toute la programmation est disponible sur www.musiqueduboutdumonde.com

SOURCE Musique du Bout du Monde

Renseignements: Tatiana Rivera, Coordonnatrice aux communications, Cell : 418 360-4188, tatiana.rivera@musiqueduboutdumonde.com