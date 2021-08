Le Festival de littérature jeunesse de Montréal reprend son envol le 15 août

LACHINE, QC, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - Après une année de pause occasionnée par la pandémie, le Festival de littérature jeunesse de Montréal est de retour pour une journée complète d'activités gratuites qui plairont aux familles en quête de trouvailles littéraires. Porté par des ambassadeurs et ambassadrices de renom, le FLJM propose bien sûr des étalages de livres, mais aussi des prestations inédites, des lectures publiques et des spectacles pour petit·e·s et grand·e·s.

Valérie Léger, co-organisatrice, croit que ce festival peut faire beaucoup pour initier les jeunes à la lecture. «C'est d'ailleurs pourquoi cette année, nous avons choisi de présenter un volet «contes» au centre-ville de Lachine, mais l'essentiel de nos activités se tiendront au parc de la Marina d'escale, un lieu bucolique situé en bordure du canal Lachine.»

La grande scène - animée par Manal Drissi - fera place à 26 cartes à danser, un spectacle de la troupe Bouge de là. Ensuite, Simon Boulerice, porte-parole du festival, lancera un défi créatif aux jeunes, soutenu par une illustration en direct de l'histoire. La poétesse Joséphine Bacon fera de son côté résonner les paroles des enfants innus. Le festival clôturera en grand avec le conte Pierre et le loup narré par le baron Marc-André Lévesque qu'accompagnera au piano Chloé Dumoulin.

La zone famille - pôle de rencontres - accueillera une tête d'affiche de l'émission Passe-Partout, Marie Eykel. Karine Gottot et ses Dragouilles seront aussi au rendez-vous ainsi qu'Andrew Katz, Perpétue Muramutse et Kama LaMackerel.

Dans la zone créative, les enfants pourront voir à l'oeuvre des illustratrices inspirantes comme Cara Carmina, Marianne Dubuc et Danielle Murrel Cox qui dessineront en direct et Projet Ikko, qui initiera les jeunes aux mangas. Le duo créatif des Mégaventures de Maddox, Claude DesRosiers et Félix Laflamme, les émerveillera certainement avec ses illustrations de bd.

Enfin, un tronçon de la rue Saint-Joseph sera occupé par les étals d'une vingtaine de maisons d'édition, de librairies et d'organismes oeuvrant dans le domaine de la littérature jeunesse, où petit·e·s et grand·e·s pourront bouquiner et faire dédicacer leurs livres.

INFOS PRATIQUES

Quand : 15 août

Où : parc de la Marina d'escale et rue Notre-Dame, Lachine

Coût : gratuit

En cas de pluie abondante, l'événement sera annulé

Site web : https://fljmontreal.com/

Facebook : https://www.facebook.com/fljmontreal

