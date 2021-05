Le Festival autochtone du solstice d'été annonce les finalistes des premiers prix Solstice d'été pour la musique autochtone (prix SÉMA) et l'arrivée du Groupe Banque TD à titre de commanditaire principal

« Depuis plus de 22 ans, la présentation et la promotion de la musique autochtone sont la pierre angulaire de notre festival. Nous avons donc pensé qu'il était tout naturel d'établir ces nouveaux prix internationaux, qui serviront de déclencheur des célébrations de la musique autochtone dans le cadre du Mois national de l'histoire autochtone et de la Journée nationale des peuples autochtones », a déclaré Trina Mather Simard, productrice artistique et directrice générale du FASÉ, qui se déroule du 1 er au 21 juin 2021.

« La TD entretient une relation de longue date avec le Festival autochtone du solstice d'été, et nous sommes ravis de faire partie de cette plateforme vitale qui soutient les peuples autochtones dans l'industrie de la musique. La musique nous rappelle que nous sommes tous connectés par des passions et des idées communes. Peu importe qui l'on est, elle nous mène vers un terrain d'entente où trouver confiance, acceptation et expression de soi. Nous sommes très fiers de créer des occasions pour les artistes des communautés autochtones et d'aider à rapprocher les collectivités du Canada grâce à la musique », a déclaré Doris Bear, vice-présidente des services bancaires aux Autochtones de la TD.

Certains des 18 prix qui seront décernés revêtent une importance particulière. Les catégories, Chef de file jeunesse en musique et Voix sociale reconnaissent les individus et les groupes qui ont influencé de façon marquante le patrimoine artistique et culturel au sein des communautés autochtones, le mentorat des jeunes par la musique ou encore la sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux pour inspirer un changement positif.

Le prix Album par un artiste ou groupe autochtone international de l'année récompense quant à lui les artistes d'ici et d'ailleurs qui s'identifient comme autochtones, mais pas comme Premières nations, Métis ou Inuits.

Les finalistes ont été sélectionnés parmi 250 candidatures provenant de partout au pays, par un jury invité composé de professionnels et de pairs autochtones de l'industrie de la musique. Aucun vote du public n'a été impliqué dans le processus de sélection.

CATÉGORIES ET FINALISTES

Extrait radio de l'année Battlefields, Twin Flames Super Power, Joey Stylez Manidoo Dewe'igan, Cody Coyote Sah 'Laana, Carsen Gray Some Kind of Hell, Burnstick Album country de l'année Shine, Leah Belle Don't Mind If I Do, Jerry Sereda Break The Chain, Desiree Dorion Big Dream, Esther Pennell Last Ride, The C-weed Band Album pop, alternatif ou rock de l'année Omen, Twin Flames, Omen Quanah Style, Quanah Style Theory of Ice, Leanne Betasamosake Simpson Warrior Sun, Joey Stylez and Carsen Gray Dreamweaver, Anachnid Performance musicale de l'année Shawnee, Warrior Heart Shauit, Nutshimam Sandrine Masse-Savard, Yawenda and wendat chants Joshua Arden Miller, Toronto Blues Society 35 Years of Blues Joey Stylez and Carsen Gray, Victory Dance Voix sociale Murray Porter Leela Gilday Jah'kota G.R. Gritt Burnstick Album traditionnel de l'année As The Stars Explode, The North Sound Made Of, Nick Sherman STAND UP, Murray Porter North Star Calling, Leela Gilday The Ridge, Julian Taylor Album rap, hip-hop ou électronique de l'année Sah 'Laana, The North Stars Electric Turtle Dreams. Sean Beaver Let the games begin, Rich n Beka 20/20, Mattmac Dreamweaver, Anachnid Artiste ou groupe métis de l'année Sandra Sutter G.R. Gritt Electric Religious Brandi Vezina Blue Moon Marquee Chef de file jeunesse en musique Warrior Women Q052 Cody Coyote Album par un artiste ou groupe autochtone international de l'année Vildaluodda / Wildprint , VILDÁ A Small Death, Samantha Crain Cihkkojuvvon / Hidden, Gájanas Dockside Saints, Cary Morin Sky Songs, Alena Murang Musique dans les arts Twin Flames, Grace Too Okara, Okara LIVE Cris Derksen, Indigenous Fashion Week Artiste musical de l'année Twin Flames Murray Porter DJ Shub Burnstick Anachnid Révélation de l'année Mary Bryton Logan Staats Kaeley Jade Joshua Arden Miller Angel Baribeau Artiste ou groupe Inuit de l'année Silver Wolf Band Silla and Rise Hyper-T Album de tambour, violon ou instrumental de l'année Four Sacred Colours, Tee Cloud Manitou Mkwa Singers Volume 2 Singing is Healing, Joel Wood Musique de Pow Wow traditionnelle ou contemporaine de l'année Honouring Our Languages, Wabanaki Confederacy Kepmite'lsultinej: Honour Our People, Stoney Bear Singers Manitou Mkwa Singers Volume 2, Manitou Mkwa













Vidéo artistique Like A Record (Troy Koko) Troy Kokol Monsters (The North Stars) David Hodges Mother Roots (Silla And Rise) Rise Ashen Easier (Nadjiwan) Meriläinen Müsic Inc., Laura Meriläinen & Marc Meriläinen Solidification (Leanne Betasamosake Simpson) Sammy Chien and the Chemerik Collective

Les lauréats des prix SÉMA seront annoncés et récompensés lors d'une cérémonie spéciale diffusée en direct du Centre national des Arts, le samedi 12 juin prochain.

Les prix SÉMA et le FASÉ sont produits par la société de divertissement et de tourisme autochtone de Mme Mather Simard, Expériences autochtones, au nom du Comité de la Journée nationale des peuples autochtones, composé de six organisations qui représentent les communautés autochtones du Canada. Un comité consultatif d'artistes composé de chefs de file de la musique autochtone canadienne a été créé pour collaborer et fournir des orientations aux prix SÉMA.

« Il est grand temps de célébrer les voix autochtones ! Ces prix constituent une excellente plateforme pour que les artistes soient reconnus pour leur travail acharné. Ottawa étant la capitale du pays, la ville est un excellent tremplin afin de faire découvrir au monde entier la vague sans cesse grandissante d'expressions autochtones », ont souligné deux membres du comité consultatif, Vince Fontaine et Elaine Bomberry.

Au sujet du Festival autochtone du solstice d'été (du 1er au 21 juin 2021)

Créé à Ottawa en 1996, le Festival autochtone du solstice d'été (FASÉ) est un festival artistique multidisciplinaire qui rassemble des artistes, des interprètes, des éducateurs, des élèves et des membres des communautés autochtones pour partager leurs connaissances et célébrer les diverses cultures autochtones du Canada. Les Festivals du solstice d'été sont produits par Expériences autochtones, au nom du Comité de la Journée nationale des peuples autochtones (JNPA) comprenant les six (6) organisations suivantes représentant les communautés autochtones à l'échelle du Canada : l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) qui agit à titre de co-hôte cette année, l'Assemblée des Premières Nations (APN), le Congrès des peuples autochtones (CPA), Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC). Autrefois échelonné sur quatre jours, l'événement se déroule depuis 2020 tout au long du mois de juin, coïncidant avec le Mois national de l'histoire autochtone et se terminant lors de la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin.

