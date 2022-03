MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Explorant le thème « Voies-Voix Résilientes », la 14e édition du Festival Art Souterrain se déroulera du 2 avril au 30 juin. Un événement des plus attendus pour le milieu de la culture et des arts qui retrouvera enfin son public. Ce grand retour marque la mise en place d'une trentaine d'activités de médiation et de découvertes artistiques gratuites.

Sur plus de 6km, le public aura également la chance de découvrir les oeuvres d'une quarantaine d'artistes locaux.ales et internationaux.nales, sélectionnées par l'artiste et commissaire Eddy Firmin et ainsi que par le collectif d'artistes et de commissaires Intervals constitué de Caroline Douville, Maria Ezcurra, Miwa Kojima, Romeo Gongora et Dominique Fontaine. Une fois de plus, le Festival Art Souterrain démontre son incroyable habileté à créer sur mesure une offre culturelle des plus riches pour le grand bonheur des amateur.trice.s d'art contemporain. Parmi cette quarantaine d'artistes, soulignons entre autres les présences marquées de Moridja Kitengue Banza, Nadia Myre, David Garneau, Anna Binta Diallo, Carole Condé & Karl Beveridge, Shelby Lisk, My-Van Dam, Maria Ezcurra.

L'élaboration de cette 14e édition est rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires. Art Souterrain est fier de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec:

«Le Festival Art Souterrain est un événement artistique bien ancré dans le cœur de la métropole qui permet de célébrer le centre-ville et témoigne de sa grande vitalité. Voilà certainement une belle occasion pour les citoyennes et les citoyens de partout au Québec de revenir vers la métropole pour profiter de toute la richesse culturelle qu'elle a à offrir», souligne, Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Ainsi que sur l'appui de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain. Des institutions d'exception qui témoignent de la confiance accordée envers le festival:

« En septembre 2021, nous avons annoncé les huit projets créatifs retenus afin de rehausser l'attractivité du centre-ville de Montréal. Ces projets, réunis sous la bannière ré-CRÉATION MTL, comprennent le Festival Art Souterrain, qui représente un projet signature bien connu du public. Son retour dans un format étendu envoie un signal fort au milieu des arts et de la culture, qui a particulièrement souffert durant la pandémie. La vie reprend ses droits au centre-ville, et tout est en place pour refaire de ce secteur le cœur vibrant de notre métropole », déclare Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Dévoilement de la programmation

Déclinée en trois volets: Découvrir, Apprendre et Participer, la programmation de cette 14e édition permettra aux visiteur.euse.s de vivre des expériences immersives en fonction de leurs centres d'intérêts. Tous.tes seront amené.e.s à réfléchir avec sensibilité autour du thème « Voies-Voix Résilientes ». Le public retrouvera dans les trois volets:

Découvrir

Visites guidées par les commissaires

Visites guidées par des personnalités du milieu des arts visuels

Visites guidées par des conservateur.trice.s

Activités de médiation ponctuelle

What your eyes [don't] see de Lucia Vergel Loo (performance)

Apprendre

Table ronde: En situation d'itinérance

Table ronde: Accessibility and immigration

Table ronde: Art, féminisme et écologie

Participer

Gender B(l)ender

Centre PHI

Wapikoni: atelier de sensibilisation

Wapikoni: Projections de courts métrages

Atelier de sérigraphie avec Atelier Circulaire

Lieu Saint: Structure Interactive

Atelier de création présenté par l'Institut culturel du Mexique

Vernissage: (Dé)Masquer / (Un)Masking / (Des)Enmascararse par l'Institut culturel du Mexique

I Want My LGBTV (performance)

Ateliers de création avec Art for Elderly

Kain Na de Joliz Dela Pena (performance)

Dès aujourd'hui le public est invité à s'inscrire aux nombreuses activités via le site du festival.

Le coup d'envoi du festival aura lieu le samedi 2 avril à 17h avec la soirée Rituels : Élixirs cicatriciels. Prenant place dans les souterrains de Montréal, l'ouverture du festival donnera le ton à cette 14e édition sous le thème « Voies-Voix Résilientes ». Imaginé par la commissaire Caroline Douville, les artistes accompagneront les visiteur.euse.s à travers une visite guidée du parcours souterrain qui sera parsemée de 6 performances inédites. Les détails de l'événement de lancement se trouvent ici .

www.artsouterrain.com

À propos d'Art Souterrain

Art Souterrain est un organisme à but non lucratif fondé en 2009 qui a pour mandat de rendre l'art contemporain accessible au grand public. Dans une optique de démystification des œuvres et démarches artistiques, l'organisme met en place plusieurs projets annuels qui cherchent à éduquer le regard et à créer du lien entre l'œuvre et son public.

Art Souterrain s'appuie sur un modèle fort qui consiste à sortir l'art des lieux d'expositions traditionnels pour l'amener à la rencontre des individus. En investissant dans des lieux non conventionnels, l'organisme souhaite surprendre tout un.e chacun.e dans son quotidien et ainsi provoquer une interaction d'un nouveau genre.

