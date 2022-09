Le Festival AFRIKIRI célèbre ses 7 ans en grand !

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Présenté par Desjardins, le Festival AFRIKIRI est de retour les 30 septembre et 1er octobre prochains à la Maison Théâtre de Montréal pour des spectacles remplis d'histoires, de fous rires et de folklore africain. Premier festival dédié exclusivement à l'humour africain au Canada, AFRIKIRI donne rendez-vous au grand public pour une immersion dans plusieurs univers humoristiques d'afro descendants.

Cette année encore, le Festival AFRIKIRI sera animé par nul autre que Willy B Rose. Véritable phénomène médiatique, il s'est fait connaître du grand public grâce à des capsules irrévérencieuses sur les médias sociaux. Fort de ses 100 000 fans, Willy est un visage connu des grandes scènes notamment le Festival de Jazz de Montréal, le Festival International Nuits d'Afrique ou encore le Festival International de Musique de Montréal.

AU PROGRAMME : DES VALEURS SURES ET DES ÉTOILES MONTANTES

Originaire du Rwanda, Michel Mpambara est un humoriste qui immigre au Québec en 1990. Il ne cesse depuis d'épater les foules avec son récit fabuleux d'un Africain aux prises avec l'apprentissage de la vie nord-américaine et de ses mésaventures issues des pires soaps américains. Après une longue pause pour des soucis de santé, il est enfin de retour parmi nous !

Depuis 2007, Eddy King cumule les présences dans tous les grands galas made in Québec, de Big Brother Célébrités, en passant par le Gala Juste pour rire ou encore Les Imposteurs. Avec son style calme et posé, son humour contraste grâce à ses punchs qui mettent K.O. n'importe quel public. Il fait rire et aussi réfléchir en parlant de ses expériences et de ses convictions.

Edgar-Yves, c'est une plume impertinente, un timbre de voix qui tonne, des mots rythmés qui sonnent, une connexion immédiate avec le public, des éclats de rires tonitruants, une personnalité affirmée et authentique. Véritable show man, pour son premier contact avec le public québécois, il ne s'interdira aucun sujet et bousculera les bien-pensants.

D'autres talents tels que Jérémy Ippet, fraichement diplômé de l'École nationale de l'humour du Québec, Soraya qui mène une double vie de flic et d'humoriste en France, Douaa Kachache, TikTokeuse bien connue, Ambassadeur Agalawal, humoriste et comédien originaire de la Côte-d'Ivoire, ou encore Jean-Michel Élie chroniqueur humoristique, sauront régaler le public.

Festival AFRIKIRI, 7e édition

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022, dès 20h30.

Cocktail de lancement, le 30 septembre à 19h30 (VIP et médias). R.S.V.P.

Maison Théâtre : 245 rue Ontario Est, Montréal

Admission grand public : 40 $ + taxes. Informations : www.afrikiri.com

À PROPOS D'AFRIKIRI

Depuis 2015, le Festival AFRIKIRI a su ravir le public québécois avec les performances de nombreux artistes de la diversité notamment Boucar Diouf, Samia Orosemane, Dorothy Rhau, Phil Darwin et Eddy King. Cette année encore, nous sommes fiers de vous présenter huit têtes d'affiches diversifiées pour des performances hautes en couleur et en rires.

Le Festival AFRIKIRI est organisé par Afrique Plurielle, un organisme à but non lucratif composé de professionnels engagés, dynamiques, pétris d'expérience en organisation de spectacles et passionnés par la promotion culturelle.

SOURCE Festival AFRIKIRI

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevue : Sergina Guéry, 514 967-0775, [email protected]