Le FC Boréal prend action après avoir été mis au courant d'un cas d'attouchement lors d'une journée de camp

PRÉVOST, QC, le 16 août 2025 /CNW/ - Le Club de soccer FC Boréal souhaite formuler une déclaration dans le dossier impliquant une jeune campeuse de 6 ans qui aurait subi des attouchements par un autre campeur, âgé de 13 ans, qui ne fait pas partie des joueurs réguliers du Club.

Le jeudi 7 août dernier, en début de soirée, notre directeur général Francis Montpetit a été informé qu'une jeune campeuse de 6 ans aurait subi une agression sexuelle dans les toilettes du Parc Régional de la Rivière du Nord à Prévost.

Très rapidement, au cours de la même soirée, monsieur Montpetit est entré en contact avec la policière au dossier afin de mesurer la situation et d'en comprendre les tenants et aboutissants.

À la demande du service de police de la Sûreté du Québec de Prévost, le Club a dû s'abstenir d'entrer en contact avec la famille du garçon ciblé dans l'immédiat, ou de l'expulser sur la base de ces révélations. Selon le service de police, le dossier devait d'abord être transféré à un enquêteur pour faire la lumière sur les événements.

Toujours à la demande du service de police, le garçon a pu fréquenter le camp le lendemain, en faisant évidemment l'objet d'une surveillance accrue de notre personnel. Cette journée a été sa dernière présence au camp.

Après discussion avec l'enquêteur, le vendredi en après-midi, nous avons fait parvenir un courriel à tous les parents d'enfants ayant fréquenté le camp les mêmes journées que le jeune ciblé, à sa demande. L'objectif était de savoir si d'autres jeunes auraient pu être victimes d'actes répréhensibles. Ce courriel, ainsi que les coordonnées de l'enquêteur au dossier, a été envoyé sur-le-champ.

À ce jour, l'enquête se poursuit.

Nous tenons à être très clairs : le Club de soccer FC Boréal prend cette situation excessivement au sérieux.

Nous offrons et continuons d'offrir notre pleine collaboration au service de police de la Sûreté du Québec de Prévost.

Une convocation d'urgence a aussi été transmise à tous nos employés, à qui un soutien psychologique sera disponible au besoin.

Nous sommes confiants que l'enquête fera la lumière sur les événements et nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer en tout temps la sécurité des jeunes qui nous sont confiés.

Contact : Francis Montpetit, Directeur Général, [email protected]