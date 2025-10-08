Un jury formé d'experts de 26 pays a nommé le Farizon SV parmi les finalistes pour recevoir le prix International Van of the Year (IVOTY).

HANGZHOU, Chine, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La toute nouvelle grande fourgonnette électrique Farizon SV fait partie des finalistes pour le prestigieux prix International Van of the Year (IVOTY) 2026. La nouvelle précède l'annonce du gagnant qui sera faite lors d'une cérémonie à l'exposition de véhicules commerciaux Solutrans à Lyon, en France, le 19 novembre.

Un groupe de spécialistes composé de jurés de 26 pays a sélectionné le Farizon SV après avoir évalué plusieurs nouveaux véhicules utilitaires légers qui ont été introduits sur les marchés mondiaux cette année. Pour faire leur choix, les jurés tiennent compte de la contribution d'un véhicule aux normes élevées d'efficacité et de sécurité, entre autres facteurs.

Jarlath Sweeney, président, International Van of the Year Award, a déclaré : « Notre secteur connaît une période très intéressante, avec de nouveaux acteurs qui entrent sur le marché, des idées neuves, la création de nouveaux segments et l'offre de nouvelles solutions, le tout appuyé par des technologies sans émissions. Ces nouvelles marques sont les bienvenues, et le fait de les prendre en considération pour le concours aux côtés de marques reconnues dans le métier rend notre travail encore plus difficile. »

Cook Xue, chef de la direction de Farizon Auto International Company, a déclaré : « Il y a quatre ans, nous avons entrepris de développer et de construire la meilleure fourgonnette au monde, et le fait de faire partie des finalistes pour le prix IVOTY est un hommage aux centaines d'ingénieurs et de collègues de fabrication qui produisent le Farizon SV. Nous avons lancé notre camionnette en Europe, dans la région du Golfe et en Asie-Pacifique en 2025 en collaboration avec des partenaires de distribution du monde entier, et nous serions très reconnaissants de terminer l'année avec le prix IVOTY. Nous sommes impatients de connaître le gagnant en novembre. »

Le Farizon SV

Le Farizon SV mise sur une foule d'innovations avancées, y compris la technologie de châssis à commande électrique, un montant B caché et une cellule à bloc-batterie, qui contribuent à offrir une capacité de chargement de pointe sur le marché. Avec une capacité de charge utile allant jusqu'à 1 465 kg, un espace de chargement allant jusqu'à 13 m3 et un seuil de chargement très-bas de seulement 550 mm, le Farizon SV établit une nouvelle référence en matière de capacité et de polyvalence dans le secteur mondial des camionnettes de taille intermédiaire et de grande taille.

Une version unique en particulier comprend plusieurs caractéristiques haut de gamme de série, y compris un système unique de surveillance de la charge utile, des sièges chauffants, un volant multifonctionnel chauffant, un pare-brise chauffant et une vue panoramique, selon le marché. Le modèle comprend également un ensemble complet de systèmes de sécurité ADAS. Le Farizon SV a obtenu la cote de sécurité Euro NCAP cinq étoiles la plus élevée.

La gamme de modèles propose en option une batterie de 49 kWh, de 67 kWh ou de 83 kWh, ou une batterie de 66 kWh ou de 106 kWh, selon le marché. Selon le modèle, la puissance de pointe peut atteindre 200 kW (272 PS) et le couple maximal est de 343 Nm. Le Farizon SV offre une autonomie WLTP allant jusqu'à 551 km avec le cycle urbain du WLTP, et jusqu'à 398 km avec le cycle combiné du WLTP. Une charge de 20 à 80 % peut être effectuée en seulement 36 minutes.

À propos de Farizon

Farizon New Energy Commercial Vehicle Group est la division commerciale de Geely Holding Group. Avec le soutien du Central Research Institute du Geely Holding Group, Farizon New Energy Commercial Vehicle Group a fondé le plus grand institut de recherche sur les véhicules commerciaux à énergie nouvelle en Chine. Celui-ci est responsable de la recherche et du développement d'une nouvelle génération de produits de véhicules commerciaux écologiques et intelligents basés sur la technologie du secteur des véhicules de tourisme. Farizon est devenue la première marque de véhicules commerciaux de Chine à offrir une gamme complète de produits à énergie nouvelle. L'entreprise s'engage à devenir un fournisseur de services complets de technologies de transport intelligentes et écologiques.

Elle a doublé sa part de marché en Chine pendant trois années consécutives, ses produits atteignant une part de marché supérieure à 20 %, consolidant continuellement sa position de chef de file dans l'industrie des véhicules commerciaux à énergie nouvelle. Farizon a franchi l'étape des 300 000 véhicules vendus en 2024, devenant ainsi la première marque de véhicules commerciaux à énergie nouvelle à atteindre cet objectif.

Pour en savoir plus sur le Zhejiang Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group, consultez le site Web officiel à l'adresse https://global.geelycv.com/

