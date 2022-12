Le facteur humain de la gestion : L'institut de leadership lance une nouvelle accréditation unique au Canada

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut de leadership célébrera sous peu ses 10 ans à la formation des cadres, gestionnaires et dirigeants afin qu'ils deviennent de meilleurs et meilleures leaders et cela en mettant l'emphase sur les habiletés relationnelles. Voilà pourquoi l'Institut réaffirme sa volonté de mettre l'accent sur le côté humain de la gestion du leadership par le biais d'une toute nouvelle accréditation, unique au Canada : Certifié.e en leadership et en management humain (C.LMH). En plus de reconnaître les compétences acquises en leadership et management humain, cette accréditation est également un gage d'engagement professionnel.

Face à une évolution accélérée du marché du travail, où les défis sont nombreux (pandémie, pénurie de main d'œuvre, inflation, changements climatiques, etc.) les habiletés humaines sont plus que jamais au cœur de la gestion organisationnelle. Liées à la qualité de vie au travail, elles sont également des sources de productivité et de pérennité.

Comme le dit Karl Blackburn, président et chef de la direction du conseil du patronat du Québec : « les compétences que l'on demandait de nos dirigeants, de nos administrateurs sont maintenant différentes de ce qu'elles étaient parce que maintenant nous devons avoir une préoccupation beaucoup plus grande pour tout ce qui concerne l'individu ».

Une Accréditation née des défis actuels du marché du travail

Dans un contexte où garder son équipe et pérenniser les relations entre gestionnaires et employés est actuellement un défi, il est important d'avoir de bonnes stratégies pour conserver les meilleurs talents dans l'industrie. À travers cette nouvelle accréditation, L'Institut de leadership offre justement un ensemble d'outils qui favorisent la rétention du personnel et pour que la bienveillance rime avec performance.

L'administratrice de sociétés, Mme Françoise Bertrand, souligne que « les habiletés humaines sont plus importantes que jamais dans cette ère post pandémique et de pénurie de main-d'œuvre où l'on a réinventé le fonctionnement de nos organisations. Au-delà du raisonnement purement rationnel, ce sont ces habiletés à se comprendre et à partager des objectifs communs qui feront la différence dans nos organisations »

Les bénéfices d'être accrédité C.LMH

Au-delà d'une formation de plus de 135 heures, l'accréditation:

Atteste que la personne ayant obtenu l'accréditation a progressé dans son rôle de leader et de manager;

Réponds aux préoccupations actuelles des gestionnaires face aux changements profonds du marché du travail;

Met en valeur les compétences relationnelles et émotionnelles à titre de gestionnaire et/ou de leader;

Démontre que la qualité de vie au travail est liée à la productivité et la pérennité des organisations;

Valide la capacité de mettre en pratique un leadership éthique exercé dans l'intérêt commun;

Permet de se démarquer comme un leader ayant de fortes valeurs humaines.

Un code de valeurs à respecter

Les certifiés en Leadership et management humain partagent un certain nombre de valeurs auxquelles ils, ou elles, s'engagent formellement à respecter et à partager, et cela tout au long de leur vie professionnelle.

Respect: Le respect doit être à la base de toutes interactions avec les autres. Le respect, c'est aussi d'écouter et d'accueillir les différences de points de vue.

Connaissance de soi et des autres : Cultiver son intelligence émotionnelle et relationnelle, d'être curieux et intéressé par les autres.

Humilité : Avoir l'humilité de croire au besoin d'être bien entouré par des pairs, de mettre en lumière l'apport des autres. Reconnaître le besoin de se mettre à jour en termes de connaissances et de perfectionnement et d'agir en conséquence.

Courage : Avoir la capacité de prendre des décisions raisonnées tout en étant en mesure, d'oser et de tenter des actions difficiles s'il en juge être dans le meilleur intérêt de l'organisation et de ses parties prenantes.

Diversité : Accueillir positivement la diversité d'opinion, d'expériences et de cultures. S'engager à s'informer et à se sensibiliser aux différences sous toutes ses formes afin d'agir contre toutes discriminations.

