Le fabricant Remorques Apogée exporte l'ingéniosité québécoise

L'entreprise a conclu une entente avec un distributeur de premier plan aux États-Unis

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise Remorques Apogée est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente avec un détaillant majeur aux États-Unis pour assurer la distribution de ses remorques haut de gamme, entièrement faites d'aluminium par des gens d'ici, chez nos voisins du Sud. Si la Covid-19 continue d'impacter considérablement l'économie, l'innovation reste un moteur de croissance et Apogée a su redoubler d'efforts pour obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités américaines en vue de percer ce marché dont le potentiel est évalué à plusieurs milliers d'unités.

Après avoir vu son chiffre d'affaires bondir de près de 1,5 M$ depuis ses débuts en 2017, l'entreprise de Lanaudière qui connaît un franc succès estime que les ententes avec des distributeurs américains lui permettront d'engranger une croissance importante. « Il s'agit d'une étape stratégique pour notre développement commercial et nous avons déjà reçu les premiers bons de commande », confie Christophe Goffoz, cofondateur et vice-président exécutif de Remorques Apogée.

Actuellement, le Québec représente un tiers des ventes de l'entreprise, les deux autres tiers se faisant dans le reste du Canada. Exporter au sud de la frontière propulsera la jeune entreprise à une autre échelle puisque le marché américain de l'industrie de la remorque représente 10 fois le volume canadien. « Sans avoir fait de campagne de promotion aux États-Unis, nous avons reçu des centaines d'appels de clients souhaitant acheter notre produit. Les consommateurs américains ont déjà adopté notre produit. Nous allons exporter l'ingéniosité québécoise dans les garages américains », ajoute M. Goffoz, fier de ces derniers développements.

Croître malgré la COVID-19

Malgré la fermeture complète de l'usine de la mi-mars à la mi-mai au printemps dernier, Apogée a vu l'essor de son réseau de distributeurs au Canada, notamment au Québec et en Ontario. « En contexte de pandémie, nous avons su prendre soin de nos employés et, avec eux, assurer un retour sécuritaire pour tous. Toute l'équipe travaille vigoureusement depuis la réouverture et continue d'offrir un produit et une expérience client hors pair », partage Jean-Michel Brunet, le PDG de l'entreprise. « Je remercie nos actionnaires qui nous accompagnent et nous conseillent au quotidien », ajoute-t-il.

C'est également en innovant dans son approche que Remorques Apogée a su se positionner dans la nouvelle réalité que l'on connaît cette année : salons d'affaires virtuels, vidéoconférences et marketing adapté. « La situation actuelle transforme les procédures dans le monde des affaires et nous oblige à nous ajuster. Nos produits permettent une distribution à grande échelle, même à travers des modèles de type "Amazon". Nous visons l'ouverture de plusieurs dizaines de concessionnaires aux États-Unis dans les prochains mois et le lancement de nouveaux produits en 2021. L'innovation et la résilience sont au cœur de notre entreprise », conclut M. Brunet.

Des investisseurs pour accélérer la croissance

L'innovation et la rigueur sont des facteurs clés et un moteur pour la croissance de l'entreprise selon Guillaume Courtemanche, ange-investisseur membre d'Anges Québec : « Plus d'une dizaine d'investisseurs ont choisi d'appuyer Remorques Apogée puisque l'entreprise s'appuie sur une équipe de gestion solide et développe des remorques de haute qualité répondant à un besoin de marché jusqu'alors non servi. Ce besoin est clairement démontré par la forte croissance des ventes au Canada et le potentiel important aux États-Unis. »

L'entreprise a conclu une ronde de financement de plus de 800 k$ grâce à la participation d'Anges Québec, d'un investisseur stratégique et d'autres investisseurs privés. Grâce à ce financement, Remorques Apogée a pu accélérer ses opérations et préparer sa croissance à l'international.

À propos de Remorques Apogée

Fondée sur les valeurs d'engagement, de qualité et de service, Apogée fabrique des remorques haut de gamme en aluminium uniques en Amérique du Nord. Ces remorques Adapt-XMC brevetées offrent un produit supérieur combinant non seulement les avantages d'une remorque classique avec l'esthétique, la légèreté et la durabilité de l'aluminium, mais aussi l'avantage incroyable de pouvoir se plier et se ranger facilement dans un espace réduit. Apogée ambitionne de développer les meilleurs produits sur le marché et innove afin de toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Apogeetrailers.com

À propos d'Anges Québec

Fondé en 2008, Anges Québec est un réseau de plus de 230 anges investisseurs qui ont pour mission d'investir et de s'investir dans des entreprises québécoises innovantes. Les membres du réseau d'Anges Québec ont, à ce jour, investi plus de 113 M$ dans l'économie québécoise, totalisant plus de 275 investissements dans plus de 150 entreprises innovantes. Grâce à son centre de développement professionnel, Anges Québec soutient ses membres dans l'acquisition constante de nouvelles connaissances et compétences inhérentes à l'investissement. Angesquebec.com

