SHANGHAI, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Intertek, un chef de file mondial de l'assurance de la qualité totale, est heureuse d'annoncer que le système de stockage d'énergie par batterie au lithium mis au point par Powin LLC (« Powin ») a obtenu la certification UL 9540A délivrée par Intertek, qui permet au produit d'entrer sur le marché international.

Intertek a certifié les produits de stockage d'énergie par batterie au lithium Stack750MC de Powin, y compris des modules et des systèmes, qui couvrent une variété de configurations d'éléments. Stack750MC est le premier produit modulaire de Powin sous la plateforme matérielle CentipedeMC. La solution d'énergie de 1 500 V c.c. a une autonomie de plus de deux heures et est offerte dans des groupes modulaires homologués pour l'extérieur, préassemblés et prétestés, permettant une densité énergétique accrue, un rendement thermique, des temps d'installation plus courts, une réduction des dépenses en immobilisations et une facilité d'entretien. Elle est assortie d'une garantie de rendement de 20 ans. La certification UL 9540A délivrée par Intertek atteste que le produit a réussi les essais d'emballement thermique à grande échelle du système de stockage d'énergie par batterie et qu'il satisfait aux normes de qualité les plus élevées au monde en matière de protection contre les incendies et de sécurité.

Steve Li, directeur des ventes d'Intertek Electrical Northeast China, a déclaré : « La certification accordée par Intertek au système de stockage d'énergie par batterie au lithium Stack750MC de Powin démontre la coopération productive entre les deux parties. L'équipe d'experts en stockage d'énergie d'Intertek a procédé à une évaluation technique complète et à des essais rigoureux. Les essais réussis démontrent la grande fiabilité du système de stockage d'énergie par batterie au lithium Stack750MC de Powin, et la certification délivrée par Intertek fournit une assurance de la qualité de bout en bout fondée sur les risques, au moment où le produit intègre le marché mondial. »

Le laboratoire des systèmes de stockage d'énergie et des onduleurs d'Intertek dispose d'un équipement d'essai professionnel complet et d'ingénieurs d'essai chevronnés. Il est accrédité par le Service national d'accréditation pour l'évaluation de la conformité de Chine (CNAS), l'American Association for Laboratory Accreditation (A2LA), le National Recognized Testing Laboratory (NRTL), la SAA de l'Australie, le MNRE de l'Inde, l'INMETRO du Brésil, la NOM du Mexique et le BSMI de Taïwan. Il dessert l'ensemble de la région Asie-Pacifique, fournissant des services d'essai pour l'accès au marché mondial et de certification pour les batteries, les convertisseurs/onduleurs et les systèmes de stockage d'énergie. Le laboratoire Intertek de Shanghai dispose de capacités de mise à l'essai et de certification pour les normes, des batteries aux systèmes et de stockage d'énergie grand public et industriels, dont les normes CEI 62619, CEI 63056, CEI 62477-1, CEI 62040-1, UL 1973, UL 2580, UL 2271, UL 2743, UL 9540, UL 9540A et UL 1741, et peut fournir des certifications CB et ETL pour les clients du secteur du stockage d'énergie.

À propos d'Intertek

QUALITÉ TOTALE. ASSURÉE.

Intertek est un chef de file mondial dans le domaine de l'assurance de la qualité totale. Notre réseau de plus de 1 000 laboratoires et bureaux dans plus de 100 pays offre des solutions d'assurance, d'essai, d'inspection et de certification novatrices et adaptées aux activités et aux chaînes d'approvisionnement de nos clients. L'expertise en assurance de la qualité totale d'Intertek est toujours fournie avec précision, rythme et passion, permettant à nos clients de progresser en toute sécurité. www.intertek.com

À propos de Powin

Powin est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de solutions de stockage d'énergie sécuritaires et évolutives. Notre matériel et nos logiciels novateurs et rentables révolutionnent la façon dont l'énergie est produite, transmise et distribuée, aidant ainsi le monde à atteindre ses objectifs de décarbonisation. Powin a livré des SSEB totalisant plus de 2 500 MWh dans plus de huit pays différents et a conclu un contrat pour fournir des systèmes de stockage d'énergie à l'échelle mondiale équivalant à plus de 10 000 MWh au cours des trois prochaines années. Pour en savoir plus, consultez le site www.powin.com .

