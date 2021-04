L'exclusion du terme « Solar » de sa marque ne signifie pas qu'Arctech abandonne l'énergie solaire, mais cela correspond mieux à son portefeuille de produits plus vaste et à ses services améliorés. Les intervenants du secteur associent naturellement Arctech au marché de l'énergie solaire. La suppression du terme « Solar » vise à simplifier la marque, et à la rendre plus inclusive et flexible.